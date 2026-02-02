본문 바로가기
한울원자력본부, 취약계층 에너지 복지 실현… ‘e-안심하우스’ 준공식 개최

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.02 17:05

겨울 에너지 복지… 최근 3년간 189가구·2개 복지시설 지원

노후 주거지에 효율을 입히고, 불안을 덜어냈다.


한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 2일 울진실버학교에서 '2025년도 e-안심하우스 준공식'을 개최했다.

한울본부 에너지 효율 개선 사업 e-안심하우스 준공. 한울원자력본부 제공

한울본부 에너지 효율 개선 사업 e-안심하우스 준공. 한울원자력본부 제공

2023년부터 추진한 e-안심하우스 사업은 노후 보일러 교체와 LED 조명 설치 등 고효율 설비 시공을 지원한다.

대상은 관내 189가구와 복지시설 2곳이며 냉난방비 부담 완화와 에너지 복지 사각지대 해소에 기여했다.


이세용 본부장은 "이번 사업으로 관내 취약계층의 에너지 사용 환경을 개선할 수 있어 뿌듯하고, 앞으로도 해당 사업의 효율성을 높이고자 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
