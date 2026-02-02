본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김동석 YU휴먼리더십코스 대표, 영남대에 발전기금 1000만원 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.02 15:28

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동석 글로벌평생교육원 YU휴먼리더십코스 대표(기아오토큐 대명점 대표)가 영남대학교(총장 최외출)에 발전기금 1000만원을 기탁했다.


지난 1월 29일 영남대 본관에서 열린 기탁식에서 김동석 대표는 국제개발새마을학과 우수 인재 양성을 위해 사용해 달라며 발전기금을 전달했다. 이날 행사에는 최외출 영남대 총장을 비롯해 국제개발새마을학과 윤상용 학과장, 김정훈, 이재모, 이정주 교수와 YU휴먼리더십코스 김은희, 전용호 강사 등이 참석해 뜻깊은 나눔의 자리를 함께했다.

김동석 대표가 최외출 영남대총장에게 발전기금 1000만원을 기탁하고 있다.

김동석 대표가 최외출 영남대총장에게 발전기금 1000만원을 기탁하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

김동석 대표는 개인의 잠재력 개발과 리더십 교육에 대한 오랜 관심을 바탕으로 2007년부터 휴먼리더십코스를 운영해 왔으며, 2024년부터는 영남대학교 글로벌평생교육원에 'YU휴먼리더십코스'를 개설해 수강생들에게 리더십과 소통, 삶의 방향에 대한 교육을 이어오고 있다. 특히 교육을 통한 인재 양성과 사회적 책임을 꾸준히 실천해온 김 대표는 지난해 3월에도 영남대에 발전기금 1000만원을 기탁한 바 있으며, 이번 기탁은 그 인연을 이어가는 두 번째 나눔이다.

김동석 대표는 "배움의 가치를 바탕으로한 나눔이 사회의 긍정적인 변화를 만들어 가길 바란다"며 "다시 한 번 마음을 보탤 수 있어 뜻깊게 생각하며, 학생들이 더 넓은 세상을 향해 나아가는데 의미 있는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.


최외출 영남대 총장은 "김동석 대표님께서 지난해에 이어 지속적인 나눔을 실천해 주신 데 깊이 감사드린다"며 "기탁해주신 소중한 뜻을 바탕으로 국제개발새마을학과 학생들이 전공 역량과 글로벌 소양을 고루 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하고, 나아가 인류사회에 공헌하는 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"4년제가 아니어서…"月167만원 버는 청년들

두쫀쿠 최초 개발자 "하루 1억3000만원 벌어요"

로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기