한파·대설에도 멈추지 않는다… 한국석유공사, 석유비축기지 겨울나기 점검

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.02 14:51

전국 9개 비축기지 설비 안정성 등 취약 요인 점검

한국석유공사(사장직무대행 최문규)는 2일 구리 석유비축기지에서 겨울철 한파와 대설 등 자연재난 발생에 대비한 안전관리 확인점검을 실시했다.

한국석유공사 최문규 사장직무대행(오른쪽 첫째)이 2일 구리 비축기지에서 겨울철 재난안전관리 확인점검을 위한 현장점검을 하고 있다. 한국석유공사 제공

한국석유공사 최문규 사장직무대행(오른쪽 첫째)이 2일 구리 비축기지에서 겨울철 재난안전관리 확인점검을 위한 현장점검을 하고 있다. 한국석유공사 제공

이번 점검은 지난해 11월 전국 9개 석유비축기지에서 자체적으로 실시한 사전점검의 후속 조치다.


사전점검 당시 도출된 위험요소 등에 대해 후속조치가 제대로 이뤄졌는지 점검하는 한편, 추가 위험요인을 확인하기 위해 실시됐다.

당시 각 지사에서는 폭설 등으로 석유 입출하 설비가 정상적으로 가동되지 않을 위험과 제설 자재·장비 등 설비에 이상이 발생할 위험 등 동절기 취약 요인을 자체적으로 점검했다.


최문규 사장직무대행은 "이번 점검은 겨울철 발생할 수 있는 자연재난에 대한 공사의 비상대응능력을 강화함으로써 전국 아홉 곳에 위치한 석유비축기지의 안정적인 운영을 유지하기 위한 차원"이라며 "현장 안전관리 수준을 지속적으로 제고해 안정적인 석유 공급체계를 유지해 나가겠다"라고 말했다.

한국석유공사 최문규 사장직무대행(첫줄 왼쪽 4번째)이 2일 구리 비축기지에서 겨울철 재난안전관리 확인점검을 위한 현장점검을 실시한 후 임직원들과 기념촬영하고 있다.

한국석유공사 최문규 사장직무대행(첫줄 왼쪽 4번째)이 2일 구리 비축기지에서 겨울철 재난안전관리 확인점검을 위한 현장점검을 실시한 후 임직원들과 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
