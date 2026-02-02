워라밸 고려한 커뮤니티 설계와 차별화… '현대 테라타워 구리갈매'

업무 환경이 곧 기업의 경쟁력이 되는 시대다. 단순히 책상이 나열된 사무실을 넘어, 직원의 복지와 효율을 동시에 충족하는 복합 비즈니스 공간이 주목받고 있다. 이러한 가운데 구리갈매지구의 핵심 입지에 들어선 '현대테라타워 구리갈매'가 압도적인 규모와 브랜드 가치를 앞세워 경기 동북부의 새로운 비즈니스 지도를 그려나가고 있다.

사통팔달 교통망, 서울 생활권을 공유하다

'현대테라타워 구리갈매'가 기업들의 사옥 이전지로 첫손에 꼽히는 이유는 독보적인 교통 편의성이다. 최근 개통한 8호선 연장선을 통해 잠실 등 서울 강남권까지 20분대 이동이 가능해졌으며, 별내역과 갈매역이 인접해 있어 '역세권'의 수혜를 톡톡히 누리고 있다.

도로망 역시 훌륭하다. 세종-포천고속도로와 수도권제1순환고속도로 진입이 용이해 물류 수송이 잦은 제조형 기업부터 외부 미팅이 많은 서비스 업종까지 비즈니스 기동성을 극대화할 수 있는 최적의 환경을 갖췄다.

업종의 경계를 넘나드는 '커스텀 메이드' 설계

단지는 다양한 비즈니스 형태를 수용하기 위해 세밀하게 설계되었다. 가장 눈길을 끄는 것은 최근 급증한 소규모 스타트업과 1인 창조 기업을 위한 '라이브오피스'다. 업무 공간 내에 다락과 화장실 등 휴게 시설을 포함해 업무와 휴식의 경계를 허물었다.

반면 제조형 기업을 위한 설계도 놓치지 않았다. 직선형 램프와 '드라이브인 시스템', 화물차량이 사무실 바로 앞까지 진입하는 '도어 투 도어' 설계를 적용해 하역의 번거로움을 획기적으로 줄였다. 이처럼 입주 기업의 특성에 맞춘 다변화된 평면 구성은 실사용자들로부터 높은 점수를 받고 있다.

워라밸이 살아있는 공간

이곳의 또 다른 강점은 입주사 임직원들을 배려해 풍부한 커뮤니티 공간도 배치되어 있다. 단지 내에는 세미나실, 피트니스실, 스크린골프장, 라운지, 회의실 등 커뮤니티 시설이 풍부하게 조성돼 있으며, 지하 2층 단풍정원부터 9층 빛의 정원까지 공개녹지형 휴게공간도 마련돼 있어 쾌적한 업무 환경을 제공한다.

특히 단지 내에는 대규모 상업시설이 조성되어 입주사 직원들이 멀리 나가지 않고도 식사와 쇼핑, 문화를 즐길 수 있는 원스톱 라이프를 누릴 수 있다. 이는 우수 인재 채용에 어려움을 겪는 중소기업들에게 강력한 복지 인프라로 작용하고 있다는 평가다.

부동산 업계 관계자는 "서울 접근성은 뛰어나면서도 합리적인 비용으로 하이엔드 오피스를 소유할 수 있다는 점이 투자자와 실수요자 모두를 사로잡는 비결"이라며 "특히 근로환경이 우수한 만큼 기업들의 입주 상담이 많아 공실 걱정이 적은 편이다"라고 설명했다.

'현대 테라타워 구리갈매'가 지하 2층~지상 10층 규모의 복합 지식산업센터로 조성돼, 업무형·라이브오피스형·드라이브인형 등 다양한 기업 환경에 대응 가능한 설계를 갖춰 기업들의 만족도를 더욱 높이고 있다. '현대 테라타워 구리갈매'는 단순한 일터를 넘어 기업의 성장을 돕는 파트너로서 다양한 입주 지원 서비스를 제공하고 있으며, 현재 일부 잔여 물량에 대한 분양 및 입주 상담이 활발히 진행 중이다. 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 얻을 수 있다.





