◆과장급 전보 ▲수출가공진흥과장 임창현
[인사]해양수산부
2026년 02월 02일(월)
