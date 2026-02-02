대우건설, 신이문 역세권 재개발 시공사 선정

대우건설은 서울 동대문구 신이문 역세권 도시정비형 재개발사업 시공사로 선정됐다고 2일 밝혔다.

지하 4층~지상 40층 총 7개 동 1200가구 규모 공동주택과 근린생활시설을 짓는 프로젝트로 공사금액은 5292억원(부가세 별도)이다. 지하철 1호선 신이문역, 동부간선도로가 가깝다. 경희대·한국외국어대를 비롯해 중랑천, 청량근린공원, 의릉, 도서관 등이 근처에 있다. 인근 이문초까지 통학 가능한 지하보도를 새로 만들기로 했다.

새 아파트 단지명은 연다는 뜻을 담은 푸르지오 아페르타다. 40층 높이에서 경관을 즐길 수 있는 주민 공용시설이 들어선다. 단지 중앙에는 대형 광장이 생긴다. 넓은 공간을 확보할 수 있도록 단지를 배치하고 인근 산과 하천을 연계한 설계로 열린 주거공간을 구현하겠다고 회사는 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



