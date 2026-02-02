‘인구 50만 시대’ 문턱에 선 양산시, 맞춤형 인구설계도 꺼냈다

인구정책팀 신설 이어 ‘인구정책 기본계획 수립 용역’ 착수



경남 유일 인구 성장, 양산만의 정책 브랜드 시너지 극대화

경남 양산시가 급격한 인구구조 변화에 선제적으로 대응하고 인구 50만 대도시로의 도약을 위해 본격적인 인구정책 설계에 나선다.

시는 올해 초 조직개편을 통해 '인구정책팀'을 신설해 전문성과 체계성을 확보한 데 이어 내달 '양산시 인구정책 기본계획 수립 용역'을 추진한다.

▲지방소멸 시대, 양산형 맞춤 전략으로 '정면승부'

이번 용역은 '양산시 인구정책 기본 조례'에 따라 추진되는 중장기 기본계획으로, 저출생·고령화, 1인 가구 증가 등 급변하는 인구 구조에 대응하기 위한 지침으로서 핵심적인 역할을 하게 된다.

양산시는 현재 경남도 내에서 유일하게 인구가 증가하고 있는 역동적인 도시이지만, 이에 안주하지 않고 성장세를 지속하기 위해 '양산만의 정체성'을 담은 인구정책 브랜드도 개발한다는 구상이다.

기존에 분산돼 있던 다양한 개별사업들을 하나의 통일된 브랜드로 통합해 정책 간에 시너지 효과를 높이고 시민들이 일상에서 혜택을 쉽게 접근하고 공감할 수 있도록 할 계획이다.

▲정주인구부터 생활인구까지, '투트랙' 전략 가동

시는 인구 성장의 핵심을 '정주 여건 강화'와 '생활인구 확대'라는 두 가지 축으로 설정했다.

먼저, 지역 균형발전을 바탕으로 성별, 연령별, 가구구조 등을 면밀히 분석해 생애주기별(결혼-출산-보육-교육-일자리 등) 특화사업을 발굴해 청년층을 비롯한 외부 인구 유입을 가속화하고 양산시민의 정착 만족도를 높인다는 전략이다.

또 거주 인구의 개념을 넘어 통근, 통학, 관광, 업무 등의 목적으로 양산에 머무는 '생활인구' 확대 전략도 이번 계획에 포함된다. 사통팔달 교통요충지라는 양산의 지리적 강점을 활용해 방문객들이 체류하며 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있는 실질적인 방안을 마련할 예정이다.

▲초고령 사회 대비와 모든 세대를 포용하는 세심한 정책 수립

양산시는 '젊은 도시'의 강점을 유지하면서도 초고령 사회 진입에 대비한 세심한 정책도 놓치지 않는다.

시는 이번 용역을 통해 ▲일자리·창업 지원 ▲안전한 정주 환경 조성 ▲전 세대를 아우르는 교육·문화 인프라 확충 등 모든 세대가 공존하며 행복을 누릴 수 있는 포괄적 인구정책을 기본계획에 담아낼 방침이다.

양산시 관계자는 "이번 인구정책 기본계획 수립은 양산시가 50만 대도시로 가는 중대한 이정표가 될 것"이라며 "단순한 인구 유입을 넘어 시민 모두의 삶의 질이 향상되는 '살고 싶은 도시 양산'을 만들기 위해 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

양산시는 용역 착수 후 시민 의견 수렴과 전문가 자문 등을 거쳐 최종 계획 수립을 완료하고, 이를 바탕으로 분야별 세부 실행 과제를 연차별로 추진할 계획이다.





