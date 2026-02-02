본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

대원제약, '알부민 킹' 이어 휴대성 높인 '알부민 킹 스틱' 출시

정동훈기자

입력2026.02.02 09:45

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'알부민 복합물DW'에 특허 원료 2종 배합

대원제약의 종합건강기능식품 브랜드 대원헬스가 신제품 '알부민 킹 스틱'을 출시했다고 2일 밝혔다.


이번에 출시된 '알부민 킹 스틱'은 대원헬스의 스테디셀러인 '알부민 킹'의 브랜드 가치를 이어가면서 성분 구성과 제형에는 변화를 주어 소비자의 선택 폭을 넓힌 제품이다.

대원제약의 '알부민 킹 스틱' 제품. 대원제약

대원제약의 '알부민 킹 스틱' 제품. 대원제약

AD
원본보기 아이콘

신제품은 핵심 원료인 '알부민 복합물DW'에 집중해 알부민 본연의 가치를 살렸으며, 여기에 시너지를 위한 특허 원료인 '골드키위 유산균 배양물'과 효소처리된 '로얄젤리 분말'을 최적의 비율로 배합하여 제품의 차별성을 확보했다.

특히 이번 제품은 현대인의 라이프스타일을 고려해 휴대성과 섭취 편의성을 대폭 강화한 점이 특징이다. 기존의 '알부민 킹'이 고농축 액상 바이알 형태로 프리미엄 이미지를 강조했다면, '알부민 킹 스틱'은 부피를 줄인 슬림한 액상 스틱 파우치 형태로 출시되어 가방이나 주머니에 간편하게 휴대할 수 있다. 이지컷(Easy-Cut) 방식을 적용해 물 없이도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.


대원제약은 이번 신제품 출시를 통해 알부민 제품 라인업을 다변화하고, 일상 속에서 가볍고 균형 있는 건강 관리를 원하는 소비자층을 적극 공략한다는 계획이다.


대원헬스 관계자는 "알부민 킹 스틱은 기존 제품에 대한 신뢰를 바탕으로 휴대성과 성분의 다양성을 원하는 소비자 니즈를 적극 반영한 결과물"이라며 "앞으로도 대원제약의 노하우를 담아 소비자들이 안심하고 섭취할 수 있는 다양한 헬스케어 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

"대서양 무역 전쟁 발발 시, 美보다 유럽이 훨씬 큰 타격"

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

李대통령 지지율 3주만에 상승…1.4%p↑, 54.5%

새로운 이슈 보기