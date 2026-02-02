대원제약, '알부민 킹' 이어 휴대성 높인 '알부민 킹 스틱' 출시

'알부민 복합물DW'에 특허 원료 2종 배합

대원제약의 종합건강기능식품 브랜드 대원헬스가 신제품 '알부민 킹 스틱'을 출시했다고 2일 밝혔다.

이번에 출시된 '알부민 킹 스틱'은 대원헬스의 스테디셀러인 '알부민 킹'의 브랜드 가치를 이어가면서 성분 구성과 제형에는 변화를 주어 소비자의 선택 폭을 넓힌 제품이다.

신제품은 핵심 원료인 '알부민 복합물DW'에 집중해 알부민 본연의 가치를 살렸으며, 여기에 시너지를 위한 특허 원료인 '골드키위 유산균 배양물'과 효소처리된 '로얄젤리 분말'을 최적의 비율로 배합하여 제품의 차별성을 확보했다.

특히 이번 제품은 현대인의 라이프스타일을 고려해 휴대성과 섭취 편의성을 대폭 강화한 점이 특징이다. 기존의 '알부민 킹'이 고농축 액상 바이알 형태로 프리미엄 이미지를 강조했다면, '알부민 킹 스틱'은 부피를 줄인 슬림한 액상 스틱 파우치 형태로 출시되어 가방이나 주머니에 간편하게 휴대할 수 있다. 이지컷(Easy-Cut) 방식을 적용해 물 없이도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.

대원제약은 이번 신제품 출시를 통해 알부민 제품 라인업을 다변화하고, 일상 속에서 가볍고 균형 있는 건강 관리를 원하는 소비자층을 적극 공략한다는 계획이다.

대원헬스 관계자는 "알부민 킹 스틱은 기존 제품에 대한 신뢰를 바탕으로 휴대성과 성분의 다양성을 원하는 소비자 니즈를 적극 반영한 결과물"이라며 "앞으로도 대원제약의 노하우를 담아 소비자들이 안심하고 섭취할 수 있는 다양한 헬스케어 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





