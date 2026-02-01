‘밀라노 청신호’ 이상호, 올림픽 앞두고 FIS 월드컵 우승

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단 남자 주장을 맡은 이상호가 올림픽 전 마지막 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 정상에 올랐다.

이상호는 31일(현지시간) 슬로베니아 로글라에서 열린 2025-2026 FIS 스노보드 월드컵 남자 평행대회전에서 우승했다. 이상호의 네 번째 FIS 월드컵 금메달이다. 그는 2021년 11월 러시아 반노예, 2024년 1월 불가리아 팜포로보, 2024년 3월 독일 빈터베르크 대회에서 금메달을 차지했다.

이상호는 31일(현지시간) 슬로베니아 로글라에서 열린 2025-2026 FIS 스노보드 월드컵 남자 평행대회전에서 우승한 뒤 환호하고 있다. [사진= 국제스키연맹 홈페이지]

이상호는 56명이 나선 예선을 전체 2위 기록으로 통과한 뒤 16강전에서 다리오 커비즐(스위스), 8강에서 가브리엘 메스너(이탈리아), 준결승에서 팀 마스트나크(슬로베니아)를 연파하며 결승에 올랐다.

결승에선 이번 시즌 월드컵 3승을 거둔 45세 베테랑 롤란드 피슈날러(이탈리아)를 사진 판독 끝에 간발의 차로 따돌리고 우승의 기쁨을 누렸다.

이상호는 지난해 3월 폴란드 크르니차에서 열린 평행대회전 경기에서 은메달을 획득한 뒤 약 11개월 만에 월드컵 시상대에 섰다.

이상호는 자신의 사회관계망서비스에 "항상 저를 믿고 응원해 주시는 분들께 과정보다는 결과로 보답하고 싶었다"며 "매번 아쉬움이 남았지만, 드디어 올림픽을 앞두고 좋은 성적으로 그 마음을 전할 수 있게 돼 정말 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 그는 "이제 올림픽을 위한 준비는 완벽히 끝났으니 이 기세를 이어가 본 무대에서도 후회 없는 모습 보여드리고 오겠다"고 각오를 다졌다.

이상호는 한국 스키·스노보드 사상 첫 올림픽 메달리스트다. 그는 2018년 평창 동계 올림픽에서 남자 평행대회전 은메달을 땄으며 밀라노·코르티나담페초 올림픽에도 같은 종목에 출전할 예정이다.

남자 평행대회전에 함께 출전한 김상겸은 5위에 올랐다. 이상호와 김상겸이 출전하는 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 경기는 오는 8일 열린다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



