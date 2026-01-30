에어로케이항공, 청주-나고야 취항 1주년…하계 시즌에도 운항 지속

나고야중부국제공항, 청주공항서 '나고야 홍보관' 운영

에어로케이항공이 청주~나고야 노선 취항 1주년을 맞이해 나고야중부국제공항(주부국제공항)은 지난 27일부터 다음 달 2일까지 청주국제공항 여객터미널 내에서 나고야 홍보관을 운영하며 공항 이용객을 대상으로 현장 마케팅을 진행한다고 30일 밝혔다.

홍보관에서는 나고야를 비롯한 일본 중부지역의 관광 콘텐츠와 여행 정보를 소개하고 다양한 참여형 이벤트를 진행한다.

청주~나고야 노선은 지난해 1월 첫 취항 이후 1년간 안정적인 운항을 이어오고 있으며 벚꽃 시즌과 여름 휴가철, 가을 단풍 시즌을 중심으로 수요가 확대되는 등 계절적 변동 속에서도 전반적으로 꾸준한 이용 흐름을 보이고 있다. 에어로케이항공은 동계 운항에 이어 하계 시즌에도 해당 노선을 지속 운항할 계획으로, 충청권과 일본 중부지역 간 관광 및 인적 교류 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

나고야는 일본의 중심부에 위치한 교통의 요지로, 중부국제공항을 통해 도쿄와 오사카는 물론 기후현, 미에현 등 인근 지역으로의 접근성이 뛰어난 것이 특징이다. 또한 나고야성, 아쓰타 신궁 등 역사·문화 관광지와 함께 미소카츠, 히쓰마부시 등 지역 특색을 살린 미식 콘텐츠로도 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 최근에는 지브리 파크와 레고랜드 재팬 등 체험형 관광 콘텐츠를 중심으로 젊은 층과 가족 단위 여행객 모두에게 매력적인 여행지로 평가받고 있다.

나고야중부국제공항은 이번 홍보관 운영을 계기로 청주공항 이용객을 대상으로 한 현장 중심 마케팅 전략을 강화하고, 에어로케이항공과의 협업을 통해 중부국제공항 노선 인지도 제고와 신규 수요 창출에 주력하고 있다.

이번 행사는 한국공항공사 청주공항의 적극적인 지원과 긴밀한 협조를 바탕으로 원활히 추진됐으며 양 공항 간 협력을 기반으로 한 국제노선 활성화의 모범 사례로 평가받고 있다. 나고야중부국제공항과 에어로케이항공은 청주공항과의 협력을 토대로 향후에도 공동 마케팅과 노선 활성화를 위한 협력을 이어갈 계획이다.

한편, 에어로케이항공은 청주국제공항을 거점으로 일본 주요 도시 노선을 확대하며, 지역 기반 국제선 네트워크 강화를 통해 노선 경쟁력을 높여가고 있다.





