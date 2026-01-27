"의심만 돼도 돕는다"…광주 북구, 아동학대 선제 지원

복지부 공모 3년 연속 선정

광주 북구가 아동학대가 의심되는 초기 단계부터 선제적으로 개입해 피해 아동과 위기 가정을 지원한다.

27일 광주 북구에 따르면 구는 보건복지부가 주관하는 '아동학대 예방 조기 지원사업' 수행 지자체로 3년 연속 선정됐다. 이는 광주 지역 자치구 중 유일한 성과다.

이 사업은 아동학대 신고 접수 후 학대 판정이 내려지기 전이라도 신속하게 개입해, 현행 대응 체계의 공백을 메우고 아동이 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적이 있다.

북구는 올해 ▲신속 지원 ▲양육 코칭 ▲양육 상황 점검 등 3가지 핵심 서비스를 중점 추진한다.

우선 '신속 지원 서비스'를 통해 학대 여부가 최종 확정되기 전이라도 피해가 의심되는 아동에게 의료비와 응급 보호 물품 등을 즉시 지원해 복지 사각지대를 해소한다.

또 부모와 사춘기 자녀 간의 갈등이 학대로 번질 우려가 있는 가정에는 '양육 코칭'을 제공한다. 전문가 상담과 심리치료 등 소통 증진 프로그램을 통해 가족 관계 회복을 돕는다.

경제적 어려움으로 인한 방임을 막기 위한 '양육 상황 점검'도 병행한다. 담당자가 수시로 위기 가정을 방문해 아동의 상태를 살피고 필요한 생필품을 지원할 예정이다.

북구는 지난해 해당 사업을 통해 총 44가구, 105명의 피해 의심 아동과 고위험군 가정을 발굴해 지원한 바 있다.

문인 북구청장은 "아동학대를 조기에 예방하고 차단할 수 있는 촘촘한 대응 체계를 구축하겠다"며 "앞으로도 아동이 건강하고 행복하게 자랄 수 있는 북구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



