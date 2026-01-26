[포토] 이해찬 전 총리 추모하는 조국혁신당

조국 조국혁신당 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 전날 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장을 추모하며 묵념하고 있다.







