연회비 1500만원 시대…미술 시장에 확산되는 '컬렉터 멤버십'

미술품 수집을 둘러싼 풍경이 '작품 거래'에서 '경험과 커뮤니티'로 확장되고 있다. 경매사와 갤러리를 중심으로 고가 멤버십 서비스가 잇따라 등장하면서, 컬렉터를 대상으로 한 네트워킹과 라이프스타일 제안이 새로운 비즈니스 모델로 자리 잡는 모습이다.

26일 미술계에 따르면 미술품 경매사 서울옥션은 최근 연회비 1500만원의 멤버십 서비스 '더 챔버(The Chamber)'를 론칭했다. 연간 100명 한정의 하이엔드 커뮤니티를 표방하는 이 서비스는 미술품 경매를 넘어 컬렉터의 경험 전반과 라이프스타일까지 아우르는 것을 목표로 한다. 아티스트 토크와 작가 아틀리에 방문, 국내외 아트 투어 등 멤버십 전용 프로그램을 월 1회꼴로 운영하는 점은 기존 서비스와 유사하지만, 국내 대표 경매사의 강점을 반영한 실질적 혜택을 전면에 내세운 것이 특징이다. 서울옥션 오프라인 경매에서 작품을 구매할 경우 통상 18%에 달하는 수수료를 10%로 낮춰준다.

서울옥션 관계자는 "미술이나 경매 작품 구매에 그치지 않고, 살롱 형식의 교류와 고급 네트워킹 플랫폼을 구축할 계획"이라며 "아티스트 토크는 물론 아트 바젤, 해외 아트 투어, 명품 브랜드 행사 등 일반적으로 접근하기 어려운 자리에 멤버십 회원을 초청할 예정"이라고 말했다. 이어 "멤버십 회원이 1억7000만원 이상의 작품을 구매하면 수수료 절감액이 연회비와 유사해진다"며 "작품 구매 이후 운송·설치·보수·포트폴리오 관리까지 전담 컨시어지 서비스도 제공할 것"이라고 덧붙였다.

이 같은 흐름은 서울옥션에 국한되지 않는다. 업계에서는 커뮤니티형 멤버십 모델이 일정 수준의 성과를 내고 있다는 평가가 나온다. 올해로 3년 차를 맞은 프린트베이커리의 멤버십 프로그램 'PB'S'는 대표적인 사례다. 재가입률은 약 50%에 달한다. 연회비는 2024년 150만원으로 시작해 2기 300만원, 3기 600만원으로 단계적으로 인상됐는데, '회비가 오르더라도 더 나은 경험을 원한다'는 참가자들의 요구가 반영됐다는 설명이다.

진혜민 프린트베이커리 홍보팀장은 "초기에는 연 50명 규모로 연 2~3회 프로그램을 운영했지만, 현재는 연 10회까지 확대됐다"며 "지식 욕구가 높은 참여자들이 네트워킹이 결합된 모임에 큰 흥미를 보인다. 비용 부담은 있지만 작품 구매 기회가 포함돼 있어 30~40대 컬렉터에게 특히 인기가 높다"고 말했다.

추천제로 멤버십을 운영 중인 신라갤러리 역시 반응이 뜨겁다. 2024년부터 자체 운영하는 3개월 미술사 강좌를 이수한 회원에게만 가입 기회를 부여하고 있으며, 현재 40여 명이 참여 중이다. 매달 1~2회 전시와 공연, 창작 활동을 함께하며 예술과 그에 대한 감흥을 공유한다. 연간 비용은 250만원이다. 이준엽 신라갤러리 대표는 "네트워킹보다는 학구적인 논의를 선호하는 참여자가 많다"며 "예술을 액세서리가 아닌 정체성으로 받아들이는 이들이 주를 이룬다. 갤러리를 후원하는 새로운 형태의 '정체성 소비'이기도 하다"고 설명했다.

현재까지 고가 멤버십 제도는 컬렉터 경험을 확장하고 예술적 교류의 폭을 넓힌다는 점에서 비교적 긍정적인 평가를 받고 있다. 다만 업계 안팎에서는 향후 멤버십 비용이 과도하게 상승하거나, 예술 향유라는 본래 목적보다 네트워킹과 폐쇄성이 지나치게 강조될 경우 부작용이 나타날 수 있다는 우려도 제기된다. 한 미술계 관계자는 "높은 진입 장벽은 미술 영업인을 걸러내는 순기능이 있지만, 멤버십이 단순한 사교 모임으로 인식되는 순간 지속 가능성에는 한계가 생길 수 있다"며 "예술적 교류와 상업적 네트워킹 사이의 균형을 어떻게 유지하느냐가 관건"이라고 말했다.





