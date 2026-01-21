본문 바로가기
의사보다 SK맨…반도체기업 '역대급 성과급'에 인재 진로 바뀐다 [3분 브리프]

입력2026.01.21 08:00

00분 44초 소요
[한 눈에 읽기]
①반도체 기업 '역대급 성과급'…인재 진로선택 대변화
②생산자물가 넉달째 상승…농산물·반도체 가격 상승 영향
③딥시크 차기 모델 관심…"추론 능력 강화 모델 공개할 가능성"

MARKET INDEX : Year to date
의사보다 SK맨…반도체기업 '역대급 성과급'에 인재 진로 바뀐다 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 급락 마감…美·EU '그린란드 충돌' 우려 영향

○트럼프, 유럽에 "그린란드 관세 100% 실행" 위협

○EU, '무역 바주카포' 카드 만지작…덴마크 연기금, 美 국채 매도

Top3 NEWS
■ 의사 위에 SK맨…반도체기업 성과급에 대학입시까지 흔들
○실수령액, 고소득 의사 연봉 육박
○최상위 입시생 반도체학과로 몰려
○열악했던 이공계 기피 풍조 사라져
■ "겨울 과일값 뛰고 반도체 가격 올라"…생산자물가 넉달째 상승
○한은 '2025년 12월 생산자물가지수'
○지난해 12월 생산자물가지수 전월 대비 0.4% 상승
○겨울철 농산물 가격 상승에 반도체 가격 상승 지속
■ 딥시크 차기 모델에 쏠린 시선…'멀티모달' 진화 예고
○딥시크 R1 차기 모델 임박
○텍스트 넘어 음성 영상 통합 AI
○추론 능력 강화 모델 공개 가능성
그래픽 뉴스 : 금리인하 기대 줄수록 카드사 근심 커진다…"해외채권 발행 늘려야"
○여전채 금리 3%대 고착화 우려…한은 인하 가능성엔 '선 긋기'

○보릿고개 장기화 우려에 ABS·ESG 채권 등 조달 수단 다각화 절실

○현대카드 '김치본드' 발행사례처럼 자금 조달처 다변화 속도 내야

the Chart : 램프에 로봇 모듈까지…에스엘, 시가총액 2.4조 돌파
○현대차그룹 로봇 밸류체인 편입

○로봇 바디 모듈 생산업체로 성장 기대

○"미래사업 투자 여력 긍정적"

오늘 핵심 일정

국내

삼성스팩13호 코스닥 상장, 확정 공모가 2000원

덕양에너젠 코스닥 청약, 확정공모가 1만원


해외

01:30 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

06:30 미국 석유협회 주간원유 재고

22:30 미국 도널드 트럼프 대통령연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -13℃(0) ｜최고기온 : -5℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

