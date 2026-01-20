본문 바로가기
[내일 날씨] 출근길 '칼바람'…아침 최저 기온 영하 17도

우수연기자

입력2026.01.20 20:12

내일(21일) 전국에는 아침 최저 기온 영하 10도 안팎의 강한 추위가 이어지겠다.


아침 최저기온은 영하 17∼영하 4도, 낮 최고기온은 영하 6∼영상 3도로 예보됐다. 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

전라 서해안과 제주도에 새벽부터, 전북 남부 내륙과 광주·전남 중부 내륙에는 오전부터 눈이 내리겠다. 늦은 오후부터는 충남권 북부 내륙과 충북 중·남부에, 밤부터는 전남 서부 남해안에도 눈이 예보됐다.


충남권과 충북 중·남부, 전라권(전라 서해안 제외)에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.


서울 종로구 광화문네거리에서 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스 제공

22일까지 이틀간 예상 적설량은 서해5도 1∼3㎝, 세종, 충남 북부 내륙, 충북 중·남부 1㎝ 안팎, 전북 남부 서해안, 전남 서해안, 제주도 해안 3∼8㎝(전라권 많은 곳 10㎝ 이상), 광주·전남 중부 내륙, 서부 남해안, 전북 북부 서해안, 남부 내륙 1∼5㎝, 제주도 산지 5∼20㎝(많은 곳 25㎝ 이상), 제주도 중산간 5∼15㎝다.

예상 강수량은 서해5도, 세종, 충남 북부 내륙, 충북 중·남부 1㎜ 안팎, 전북 남부 서해안, 전남 서해안 5∼10㎜, 광주·전남 중부 내륙, 서부 남해안, 전북 북부 서해안, 남부 내륙 5㎜ 미만, 울릉도·독도 10∼30㎜, 제주도 5∼20㎜다.


전북 남부 서해안과 전남 서해안, 울릉도, 독도, 제주도에는 시간당 1∼3㎜의 강한 눈이 예보돼 안전사고에 유의해야 한다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼4.0m로 예상된다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
