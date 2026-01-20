치솟던 항공권 가격 '브레이크'…국제선 유류할증료 내달 인하

유가·환율 안정에 최대 35% 내려

여름 성수기 앞두고 여행 수요 회복 기대

국제선 항공권 가격에 큰 영향을 미치는 유류할증료가 반년 만에 인하된다. 국제유가 하락과 환율 안정이 맞물리면서 항공권 체감 가격도 한층 낮아질 전망이다.

19일 항공업계에 따르면 대한항공은 다음달 국제선 유류할증료를 기존 1만5000원~11만5500원에서 1만500원~7만6500원으로 조정한다. 구간별 인하율은 최소 24.2%에서 최대 34.9%에 달한다. 아시아나항공도 다음 달 국제선 전 구간 유류할증료를 26.4~35.6%가량 인하한다.

이번 조정으로 지난해 여름 이후 이어졌던 국제선 유류할증료 상승 흐름은 일단 멈추게 됐다. 대한항공의 경우 단거리 노선 유류할증료는 지난해 7월 7000원에서 지난달 1만5000원까지 올랐고 미주 최장거리 노선은 같은 기간 5만7400원에서 11만5500원으로 두 배 이상 뛰며 항공권 체감 가격을 크게 끌어올린 바 있다.

이번 인하는 유류할증료 산정 기간 국제유가 하락과 환율 안정이 맞물린 결과로 풀이된다. 국제선 유류할증료는 싱가포르항공유(MOPS) 가격을 기준으로 단계별로 부과되는데 다음 달 기준 평균 가격은 갤런당 194.68센트로 전달(216.85센트) 대비 11.4% 하락했다. 이에 따라 적용 단계도 7단계에서 5단계로 낮아졌다.

유류할증료 인하로 소비자들의 해외여행 부담도 줄어들 전망이다. 유류할증료는 항공권 가격의 20% 안팎을 차지하는 만큼 인하 폭이 클수록 체감 효과도 크다. 특히 장거리 노선의 경우 왕복 기준 수십만 원의 비용 차이가 발생할 수 있다. 여름 성수기를 앞두고 항공권 가격 부담이 완화되면서 소비자들의 여행 선택 폭도 넓어질 것으로 보인다.

한편 지난 9일 국토교통부·한국항공협회 항공 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선을 합한 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 전년(1억2005만8371명)보다 3.9% 증가했다. 코로나19 이전인 2019년 1억2336만명(국내선 3298만명·국제선 9038만명)보다 1.2% 웃도는 수준으로, 항공 여객 수요가 팬데믹 이전 수준을 회복한 것으로 분석된다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



