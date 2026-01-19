'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피

외국인 순매수 전환으로 지수 견인

현대차·기아 10%대 약진…시총 3,8위 등극

코스피가 4900선마저 돌파하면서 사상 최고치를 경신, 5000피에 한 걸음 더 다가섰다. 장 후반부로 갈수록 외국인들의 매수세가 유입되면서 지수를 끌어올렸다.

19일 코스피는 전 거래일 대비 1.32% 오른 4904.66을 기록했다. 종가 기준 사상 최고치다. 이날 오후 2시30분께에는 4917.37을 기록하며 코스피 신고가를 갈아치웠다. 4829.40으로 약보합 출발했던 것과 상반된 분위기로 거래를 마쳤다.

장 초반에는 외국인과 기관 모두 매도세를 보인 가운데 개인의 순매수로 지수가 유지됐다. 이후 외국인이 순매수로 전환하면서 지수가 더욱 상승한 것으로 풀이된다. 장 마감 이후 기준 외국인은 4704억원어치를 순매수했다. 개인과 기관은 각각 6730억원, 328억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 운송장비·부품 업종은 무려 7.08% 상승했다. 오락·문화 업종도 5.57% 올랐다. 이어 통신(2.59%), 전기·가스(2.41%), 금속(2.21%), 운송·창고(1.86%), 기계·장비(1.44%), 건설(1.42%) 등 1% 넘게 오른 업종이 상당했다. 반면 섬유·의류(-1.27%), 제약(-1.15%), 의료·정밀기기(-1.03%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 특히 자동차주가 반등이 거세면서 순위 변동이 나타났다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 480,000 전일대비 67,000 등락률 +16.22% 거래량 5,990,850 전일가 413,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장 전 종목 시세 보기 close 와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 18,400 등락률 +12.18% 거래량 4,035,319 전일가 151,100 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장 전 종목 시세 보기 close 가 각각 15.7%, 11.9% 오르면서 시총 3, 8위까지 오른 것이다. 이어 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 648,000 전일대비 26,000 등락률 +4.18% 거래량 217,458 전일가 622,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (4.0%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,330,000 전일대비 31,000 등락률 +2.39% 거래량 163,888 전일가 1,299,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (2.6%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 7,500 등락률 +1.92% 거래량 408,315 전일가 391,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가 전 종목 시세 보기 close (1.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 8,000 등락률 +1.06% 거래량 3,385,008 전일가 756,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들 전 종목 시세 보기 close (1.0%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 435,500 전일대비 11,000 등락률 -2.46% 거래량 431,694 전일가 446,500 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.4%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,921,000 전일대비 26,000 등락률 -1.34% 거래량 37,850 전일가 1,947,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가 전 종목 시세 보기 close (-0.9%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 같은 흐름을 보였다. 역시 약보합 출발했지만 전 거래일보다 1.44% 오른 968.36으로 상승 마감했다. 2022년 1월14일 971.39 이후 4년여 만에 가장 높은 종가를 기록했다. 장중에는 969.09까지 오르기도 했다.

코스닥 시장에서도 외국인은 2058억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 1093억원, 466억원을 순매수했다.

역시 상승한 업종이 다수였다. 기계·장비(4.71%), 전기·전자(3.49%), 제조(2.38%), 기타제조(2.27%), 화학(1.80%), 금속(1.69%), 비금속(1.49%), 의료·정밀기기(1.05%), IT서비스(1.00%) 등 1% 이상 오른 업종도 여럿이었다. 일반서비스(-1.45%), 유통(-1.30%), 운송·창고(-0.95%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 154,200 전일대비 8,400 등락률 +5.76% 거래량 568,539 전일가 145,800 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (5.3%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 516,000 전일대비 23,000 등락률 +4.67% 거래량 398,317 전일가 493,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (4.4%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 242,000 전일대비 9,000 등락률 +3.86% 거래량 259,867 전일가 233,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (4.2%) 등의 상승 폭이 두드러졌다. 이어 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 95,000 전일대비 2,400 등락률 +2.59% 거래량 1,854,083 전일가 92,600 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로투자금 부족으로 기회를 놓치고 있다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (2.2%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 65,900 전일대비 1,200 등락률 +1.85% 거래량 431,186 전일가 64,700 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (2.0%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 167,400 전일대비 600 등락률 +0.36% 거래량 245,706 전일가 166,800 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (0.5%) 등도 올랐다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 496,000 전일대비 22,000 등락률 -4.25% 거래량 721,189 전일가 518,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-4.1%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,600 전일대비 1,000 등락률 -1.90% 거래량 514,672 전일가 52,600 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.0%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,500 등락률 -0.90% 거래량 256,549 전일가 279,000 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.9%) 등은 내렸다.



19일 오후 2시39분께 서울 중구 신한은행 본점 딜링룸 현황판에 4900선을 넘은 코스피 지수가 표시돼 있다. 신한은행 AD 원본보기 아이콘





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>