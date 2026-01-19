코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준

장중 4885.58 기록

삼성전자·SK하이닉스 반등

코스닥도 상승 전환

19일 코스피가 신고가를 경신하며 4900선을 눈앞에 두고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 상승 전환하면서 지수를 끌어올리고 있다.

이날 오전 10시59분 기준 코스피는 전날 대비 0.87% 오른 4882.71을 기록했다. 오전 11시9분에는 4885.58로 신고가를 경신했다.

지난주 미국 증시가 다소 주춤한 가운데에서도 브로드컴, 마이크론테크놀로지 등 반도체 관련 기업들의 강세가 지속된 만큼 국내 증시에도 훈풍이 분 것으로 풀이된다.

실제로 장 초반 하락 출발했던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 149,300 전일대비 400 등락률 +0.27% 거래량 16,576,868 전일가 148,900 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 767,500 전일대비 11,500 등락률 +1.52% 거래량 2,601,692 전일가 756,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close 등 반도체 관련주들이 상승세로 전환했다. 이날 오전 11시1분 기준 SK하이닉스 주가는 77만1000원으로 전 거래일 대비 1.85% 올랐다. 삼성전자도 14만9100원으로 같은 기간 0.13% 오르며 상승 전환했다. 장 초반 1% 이상이었던 낙폭을 모두 회복했다.

장 초반 가파른 상승세를 보였던 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 469,000 전일대비 56,000 등락률 +13.56% 거래량 4,919,631 전일가 413,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 는 상승 폭을 더욱 키웠다. 오전 11시4분 기준 46만4000원으로 전 거래일보다 12.3% 올랐다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 167,200 전일대비 16,100 등락률 +10.66% 거래량 3,029,472 전일가 151,100 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (6.7%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 646,000 전일대비 24,000 등락률 +3.86% 거래량 155,401 전일가 622,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신[클릭 e종목]"HD현대重, 미포 합병·군함 수주로 실적 ↑"코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (2.5%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,329,000 전일대비 30,000 등락률 +2.31% 거래량 116,475 전일가 1,299,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (2.0%) 등도 상승세를 유지했다. SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 433,500 전일대비 13,000 등락률 -2.91% 거래량 316,704 전일가 446,500 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 390,500 전일대비 500 등락률 -0.13% 거래량 182,404 전일가 391,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 [특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신AI가 깨운 美 ESS 슈퍼사이클…'미시간'서 연 5만대 물량 K-배터리가 책임진다 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,922,000 전일대비 25,000 등락률 -1.28% 거래량 24,738 전일가 1,947,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 [특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-1.2%) 등은 하락세다.

외국인과 기관은 여전히 순매도를 유지하고 있다. 이들은 각각 1518억원, 1801억원을 순매도했다. 개인만 2282억원을 순매수했다.

장 초반 약보합권에 코스닥 지수도 상승 반전했다. 오전 11시4분 기준 전 거래일 대비 0.78% 오른 961.99를 기록했다.

순매도를 이어가던 외국인이 1172억원을 순매수하며 돌아섰다. 반면 개인과 기관은 각각 263억원, 449억원을 순매도했다.

시총 상위 10위 종목에서는 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 518,000 전일대비 25,000 등락률 +5.07% 거래량 332,033 전일가 493,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (4.6%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 244,500 전일대비 11,500 등락률 +4.94% 거래량 233,184 전일가 233,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (3.6%)의 상승 폭이 두드러졌다. 이어 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 66,300 전일대비 1,600 등락률 +2.47% 거래량 324,763 전일가 64,700 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (1.2%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,700 전일대비 2,900 등락률 +1.99% 거래량 298,960 전일가 145,800 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (0.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 167,600 전일대비 800 등락률 +0.48% 거래량 180,933 전일가 166,800 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (0.4%) 등의 순서였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 497,000 전일대비 21,000 등락률 -4.05% 거래량 569,684 전일가 518,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"[JPM 2026]전태연 알테오젠 대표 "'ALT-B4' 추가계약 내주도 가능" 전 종목 시세 보기 close (-4.1%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 1,400 등락률 -2.66% 거래량 403,609 전일가 52,600 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-3.4%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 279,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 215,071 전일가 279,000 2026.01.19 13:21 기준 관련기사 5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-1.9%) 등은 떨어졌다.





