[날씨]전국 흐리고 곳곳 눈·비…빙판길 주의

월요일인 19일은 전국이 흐린 가운데 비나 눈이 내리겠다.

지난달 23일 춘천시 도심 하천 인근에 폭설이 내리고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 적설량은 경기남부 1㎝ 안팎, 서울·경기북부와 강원북부 동해안, 경상권 일부에서 1㎝ 미만이겠다. 강수량은 강원도 일부 지역, 대전·세종·충남, 충북, 전북에서 1mm 안팎, 서울·경기와 경상권 일부에서 1㎜로 예보됐다.

빙판길과 도로 살얼음이 생길 가능성이 높아 걷거나 차량을 운행할 때 미끄러지지 않도록 각별한 주의가 필요하다. 오후부터는 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 시속 55㎞(초속 15ｍ) 안팎으로 강하게 불 것으로 전망된다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.3도, 인천 -2.1도, 수원 -1.0도, 춘천 -0.6도, 강릉 2.7도, 청주 0.8도, 대전 1.7도, 전주 2.6도, 광주 3.6도, 제주 10.5도, 대구 4.0도, 부산 7.4도, 울산 4.7도, 창원 5.3도 등이다. 낮 기온은 -3∼10도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.5∼5.0ｍ, 남해 0.5∼4.0ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>