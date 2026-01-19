본문 바로가기
[날씨]전국 흐리고 곳곳 눈·비…빙판길 주의

임춘한기자

입력2026.01.19 07:30

월요일인 19일은 전국이 흐린 가운데 비나 눈이 내리겠다.


지난달 23일 춘천시 도심 하천 인근에 폭설이 내리고 있다. 연합뉴스

지난달 23일 춘천시 도심 하천 인근에 폭설이 내리고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 적설량은 경기남부 1㎝ 안팎, 서울·경기북부와 강원북부 동해안, 경상권 일부에서 1㎝ 미만이겠다. 강수량은 강원도 일부 지역, 대전·세종·충남, 충북, 전북에서 1mm 안팎, 서울·경기와 경상권 일부에서 1㎜로 예보됐다.

빙판길과 도로 살얼음이 생길 가능성이 높아 걷거나 차량을 운행할 때 미끄러지지 않도록 각별한 주의가 필요하다. 오후부터는 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 시속 55㎞(초속 15ｍ) 안팎으로 강하게 불 것으로 전망된다.


주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.3도, 인천 -2.1도, 수원 -1.0도, 춘천 -0.6도, 강릉 2.7도, 청주 0.8도, 대전 1.7도, 전주 2.6도, 광주 3.6도, 제주 10.5도, 대구 4.0도, 부산 7.4도, 울산 4.7도, 창원 5.3도 등이다. 낮 기온은 -3∼10도로 예보됐다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.5∼5.0ｍ, 남해 0.5∼4.0ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr


