본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美재무, 그린란드 병합 논란에 "유럽, 美안보우산 중요성 깨달을 것"

이승형기자

입력2026.01.19 06:23

수정2026.01.19 07:17

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"유럽은 약하지만 美는 강함 보여줘"

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 그린란드 병합 관련 미국과 유럽 간 충돌에 대해 "유럽 지도자들은 결국 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "우리는 미국과 서반구의 안보를 다른 나라에 위탁하지 않을 것"이라고 했다.


베선트 장관은 18일(현지시간) 미 NBC 방송과의 인터뷰에서 "수십 년, 한 세기 넘게 미국 대통령들은 그린란드 획득을 원해왔다"며 이같이 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 로이터연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

베선트 장관은 "우리는 골든돔(미국의 차세대 미사일 방어망)을 구축 중이며, 도널드 트럼프 대통령은 전략적이다. 그는 올해를 넘어 북극에서 벌어질 수 있는 전투를 내다보고 있다"고 했다. 또 "러시아나 다른 나라가 그린란드를 공격한다면 우리는 (그 전쟁에) 끌려들어 갈 것"이라며 "그러니 지금은 그린란드를 미국의 일부로 하는 것으로 힘을 통한 평화를 이루는 것이 낫다. 유럽은 약함을 드러내지만 미국은 강함을 보여준다"고 말했다.


베선트 장관은 "대통령은 그린란드가 미국에 편입되지 않고서는 (북극) 안보 강화가 불가능하다고 믿는다"며 트럼프 대통령의 그린란드 병합 의지가 꺾이지 않을 것이라고 전한 뒤 "유럽인들이 이것(그린란드의 미국 편입)이 그린란드와 유럽, 미국에 최선이라는 점을 이해할 것이라고 믿는다"고 했다.


베선트 장관은 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 유럽 8개국에 관세 부과를 발표하며 압박 수위를 끌어올리면서 나토 동맹에 균열이 일어나고 있는 것에 대해 "유럽 지도자들은 결국 돌아서서 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "미국이 지원을 끊는다면 우크라이나에 무슨 일이 벌어지겠는가. 모든 것이 붕괴할 것"이라고 했다.

베선트 장관은 유럽연합(EU)이 미국과 EU 간 무역 합의 파기 움직임을 보이는 데 대해선 "무역 합의는 최종 완료된 것이 아니며, 비상 조처(관세)는 다른 무역 합의와 매우 다를 수 있다"고 했다.


한편 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 상호관세를 부과한 것의 적법성 여부를 연방 대법원이 심리하는 것에 대해선 "대통령의 성숙한 경제정책을 대법원이 뒤집을 가능성은 매우 낮다고 본다"며 "그들은 오바마케어도 뒤집지 않았다. 나는 대법원이 혼란을 조성하지 않을 것이라고 믿는다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

"임신 중 타이레놀, 자폐와 무관"…트럼프 주장 반박

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

'이것' 남용했더니 자다가 소변까지…영국서 보내는 경고

"싯가로 팔린다"…두쫀쿠 열풍으로 본 디저트 경제학

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기