"전투용 단검을 커터칼로 축소"…이재명 '가덕도 테러' 흉기 공개한 서영교

해당 사건 전면 재조사 촉구

"권력기관 조직적 개입" 주장

서영교 더불어민주당 의원이 2024년 1월 이재명 대통령의 민주당 대표 시절 '가덕도 피습 사건'에 대한 은폐·축소 의혹을 제기하며 전면 재조사를 촉구했다.

서 의원은 18일 보도자료를 통해 "특검에 포함되지 않았지만 결코 묵과할 수 없는 중대 사건이 있다"며 이재명 대통령의 민주당 대표 시절 가덕도 피습 사건을 언급했다. 이어 서 의원은 해당 사건을 정치 테러로 규정하면서 사건이 은폐·축소 조작됐다고 주장했다.

그는 "국정원은 인마살상용 '스트롱암' 전투용 단검을 '커터칼'로 둔갑시켰고, 경찰은 손목정맥의 치명적 '자상'을 1㎝ 열상으로 축소했다"고 지적했다. 서 의원은 당시 사건에 사용된 흉기를 공개하면서 "잔인할 정도로 선명한 범행 영상이 존재함에도 문구용 칼에 긁힌 상처인 양 국민을 기만했다"고 덧붙였다.

서 위원은 법원 판결 후 국정원이 내놓은 보고서를 누가 작성했는지 물으면서 "김건희에게 그림을 상납하고 공천을 청탁한 혐의로 구속된 김상민 전 검사"라고 밝혔다. 이와 함께 명태균 게이트의 시발점인 그가 국정원 법률 특보 자리에 앉아 제1야당 대표의 테러를 단순 사고로 규정한 것이라는 주장도 펼쳤다. 이어 "이는 우연이 아니라 윗선의 가이드라인에 따라 철저히 계산된 '권력기관의 조직적 개입'이자 의도적 왜곡"이라고 비난했다.

경찰 수사과정에서 드러난 문제점도 짚었다. 서 의원은 "경찰의 행태는 수사가 아니라 '공범' 수준이었다"며 "폴리스라인을 치고 현장을 보존하기는커녕 생수를 통째로 들고 와 범행 현장을 물청소하며 증거를 인멸했다"고 주장했다. 그는 "심지어 국정원 합동조사팀이 두 차례나 현장에 출동했음에도 옥영미 강서경찰서 총경은 '우리가 알아서 하겠다'며 국정원을 돌려보냈다"며 "대테러 주무기관조차 접근하지 못하도록 수사체계를 무력화시킨 비상식적 보고 라인은 대체 누구의 지시인가"라고 반문했다.

이 대통령은 당 대표였던 2024년 1월2일 부산 가덕도 방문 도중 김모씨(67)가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 부산대병원을 거쳐 서울대병원에서 수술과 입원 치료를 받았다. 이후 김씨는 살인미수와 공직선거법 위반죄로 징역 15년을 확정받았다.

국무총리실은 오는 20일 '제22차 국가테러대책위원회'를 열어 이 대통령의 피습 사건에 대해 테러 지정 여부를 심의·의결할 예정이다. 총리실은 "김 총리는 국가정보원에 요청했던 대테러 합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러 지정 관련 법률 검토 결과를 종합해 국가테러대책위 소집을 결정했다"고 설명했다. 국가테러대책위는 테러방지법 제5조에 근거해 위원장인 국무총리와 대테러 관계기관장 20명으로 이뤄진다.







