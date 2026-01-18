한동훈 "징계는 정치보복" 반박…당내 반응 갈려

윤어게인 보복 vs 진정성 없는 반성

한동훈 국민의힘 전 대표가 18일 자신의 가족이 연루된 당원 게시판(당게) 사건에 따른 징계는 정치 보복이라는 기존 입장을 유지하면서 당내에서 상반된 평가가 나온다.

이날 한 전 대표는 페이스북에 올린 2분5초 분량의 영상에서 "계엄을 극복하고 민주당 정권의 폭주를 제어할 중대한 선거를 앞두고 이런 정치 보복의 장면이 펼쳐지는 것을 보고 우리 당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아서 걱정이 크다"고 했다.

친한계 박정훈 의원은 페이스북에 한 전 대표가 올린 영상을 공유하며 "진심을 담은 사과에는 큰 용기가 필요하다. 당무감사와 윤리위 징계 과정에 상상하기도 힘든 불법이 있었지만 그럼에도 용기를 내 주신 한 전 대표에게 진심으로 감사하다"며 "이 결단이 당을 정상화하는 데 밑거름이 되길 바란다"고 했다.

신지호 전 전략기획부총장은 페이스북을 통해 "당게는 구실에 불과할 뿐 문제의 본질은 계엄을 막고 탄핵에 찬성한 한동훈에 대한 '윤어게인' 세력의 증오이자 보복"이라며 "정치적 해결의 초점도 여기에 맞춰져야 한다. 애꿎은 당게 이슈를 쟁점화해 헌법 가치까지 훼손하는 우를 범해서는 안 된다"고 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다. 연합뉴스

반면 지도부를 포함한 장동혁 대표 측 인사들은 한 전 대표가 징계를 정치보복이라고 표현하는 등 충분한 사과가 이뤄지지 않았다는 입장이다.

송언석 원내대표는 이날 오후 국회 본관에서 열린 기자회견에서 '한 전 대표 메시지를 어떻게 보느냐'고 묻는 취재진 질문에 "진정성 있게 과거 행태에 대해 반성하고 사과하는 것이 도리라는 지적들이 많았다"며 "올린 글의 내용에 대해 많은 분이 어떻게 받아들이고 있는지 다시 한번 생각해봐야 한다"고 했다.

장예찬 여의도연구원 부원장은 페이스북에서 "무엇을 잘못했는지, 어디까지 인정하는지 중요한 내용은 하나도 없다"며 "여론이 불리하니 사과하는 척은 해야겠고 잘못을 인정하기는 싫고 그야말로 '금쪽이' 같은 모습"이라고 지적했다.





