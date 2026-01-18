본문 바로가기
청와대

[속보]신임 청와대 정무수석에 홍익표 전 민주당 원내대표

송승섭기자

입력2026.01.18 14:01

수정2026.01.18 14:09

[속보]신임 청와대 정무수석에 홍익표 전 민주당 원내대표





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
