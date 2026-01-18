1분기 제조업 매출 전망 '감소'…기업들 "환율·금리 변동이 가장 우려"

제조업 매출 전망 BSI 93…7개 분기째 기준선 아래

조선·바이오 버티고 철강·섬유 흔들려

올해 1분기 제조업 매출이 전 분기보다 감소할 것으로 전망된다는 조사 결과가 나왔다. 제조 기업들은 현 경영 활동에서 환율과 금리 등 금융시장 변동성을 가장 우려하는 것으로 나타났다.

산업연구원은 지난달 8∼19일 국내 제조업체 1500곳을 대상으로 실시한 경기실사지수(BSI) 조사에서 올해 1분기 매출 전망 BSI가 93으로 기준치(100)를 밑돈 것으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

BSI는 100을 '전 분기 대비 변화 없음'으로 보고 200에 가까울수록 개선 응답이 많고, 0에 근접할수록 악화 응답이 우세함을 의미한다.

분기별 매출 전망 BSI는 2024년 3분기 이후 7개 분기 연속 기준선 아래에 머물렀다. 매출 외에도 시황(91), 수출(95), 설비투자(96), 고용(98), 자금 사정(88) 등 주요 항목의 1분기 전망 BSI 역시 100을 넘지 못했다.

업종별로는 조선이 99로 가장 높았고, 바이오헬스·화학(각 98), 반도체·디스플레이(각 97) 등이 기준선에 근접했다. 반면 전체 업종에서 매출이 감소할 것으로 예상됐다. 미국의 고율 품목 관세 영향을 받고 있는 철강(86)을 비롯해 섬유(84), 정유(87), 가전(88) 등은 1분기 더 큰 어려움이 예상됐다.

전 분기 101로 증가가 전망됐던 무선통신기기 업종은 한 분기 만에 11포인트 하락한 91로 떨어졌다.

올해 연간 제조업 매출 전망 BSI는 95로 기준선 아래였으나, 지난해(91) 대비 4포인트 개선된 것으로 나타났다. 업종별로 바이오헬스는 107로 매출 증가가 예상됐고, 반도체와 조선은 각각 100으로 기준선에 걸쳤다. 산업 유형·매출 규모별로는 신산업(103)과 대형업체(102)의 매출 전망이 밝았다.

현안 설문에서는 제조업체들이 현재 경영 활동에 영향을 미치는 요인으로 '금융시장(환율·금리)의 변동성 확대'(43%)를 가장 많이 꼽았다. 전 분기(23%) 대비 해당 응답 비율은 크게 증가했다.

AI 기술 도입 기대 효과로는 '자동화 지원(관리·검사)'(39.9%)과 '경영의사결정 지원'(35.9%) 응답이 많았으며, '현재는 잘 모르겠다'는 답도 37.1%에 달했다. AI 기술 도입 활성화 방안으로는 '업종별 활용 사례(정보) 공유'(50.3%)와 '도입 비용 지원 및 세제 혜택'(48.3%)이 지목됐다.





세종=강나훔 기자



