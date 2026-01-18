본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, 율정중 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 영어집중캠프' 성료

이종구기자

입력2026.01.18 12:33

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해외 자매도시와 국제교류 교육프로그램 확대 추진
학생 만족도 높아…"영어가 재미있어졌다"

경기 양주시가 교육발전특구 해외교류 사업의 하나로 운영한 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 영어집중캠프'가 최근 율정중학교에서 성공적으로 마무리됐다.

양주시가 교육발전특구 해외교류 사업의 하나로 운영한 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 영어집중캠프'를 율정중학교에서 진행하고 있다. 양주시 제공

양주시가 교육발전특구 해외교류 사업의 하나로 운영한 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 영어집중캠프'를 율정중학교에서 진행하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 캠프에는 율정중학교 학생 18명이 참여해 4일간 영어 몰입형 프로그램과 프로젝트형 수업에 참여하며 실질적인 글로벌 소통 경험을 쌓았다.


'글로벌 톡톡 영어집중캠프'는 양주시 교육발전특구 해외교류 사업인 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 청소년 국제교류사업'과 연계해 운영된 사전 프로그램이다. 향후 일본 후지에다시 학생들과의 공동수업을 앞두고 학생들의 영어 의사소통 능력과 글로벌 감각을 높이기 위해 기획됐다.

캠프 기간 학생들은 영어 뉴스 제작, 문화교류 수업, 요리 체험, 환경 주제 IB 프로젝트, 마켓 데이 활동 등 체험·참여형 프로젝트 수업에 참여했다. 팀 활동과 발표, 협업 과제 해결 중심의 수업 운영을 통해 영어 활용에 대한 자신감과 의사소통 능력, 협업 역량을 키우는 계기가 됐다.


캠프에 참여한 한 학생은 "영어로 발표하고 친구들과 함께 활동하는 수업이 재미있어서 시간이 빨리 갔다"며 "일본 친구들과 수업하는 공동수업도 기대된다"고 말했다.

양주시가 교육발전특구 해외교류 사업의 하나로 운영한 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 영어집중캠프'를 율정중학교에서 진행하고 있다. 양주시 제공

양주시가 교육발전특구 해외교류 사업의 하나로 운영한 '글로벌 톡톡(Talk-Talk) 영어집중캠프'를 율정중학교에서 진행하고 있다. 양주시 제공

원본보기 아이콘

양주시는 이번 율정중학교 캠프를 시작으로 관내 중학교 2곳과 초등학교 1곳을 대상으로 글로벌 톡톡 영어집중캠프를 순차적으로 운영할 계획이다. 이후 일본 후지에다시와의 청소년 국제교류 공동수업 프로그램으로 본격 연계해 국제교류 교육을 확대한다는 방침이다.


양주시 관계자는 "글로벌 톡톡 영어집중캠프는 단순 어학 프로그램을 넘어 국제교류 교육의 출발점"이라며 "앞으로도 양주시 학생들이 세계와 소통하며 성장할 수 있도록 교육 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"강원도 갈 돈이면 베트남"은 옛말…국내 보다 7배 비싼 해외여행[주머니톡] "강원도 갈 돈이면 베트남"은 옛말…국내 보다 7배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티'

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

새로운 이슈 보기