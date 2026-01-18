본문 바로가기
다음 주 내내 '강추위'…서울, 20일부터 영하 -10 밑으로 뚝

문혜원기자

입력2026.01.18 12:29

다음 주 화요일부터 주 후반까지 영하 10도를 밑도는 맹추위가 이어질 전망이다.

이달 12일 서울 종로구 종각역 인근에서 시민들이 눈을 맞으며 이동하고 있다. 연합뉴스



18일 기상청 종합예보에 따르면 전국은 주말 마지막 날인 이날 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다.


19일 새벽부터 오전 사이 중부지방과 전북, 경북 일부 내륙에 비 또는 눈이 내리겠고 20일부터는 전국 대부분 지역에서 기온이 큰 폭으로 떨어지며 강추위가 본격화될 전망이다. 화재 위험과 도로 살얼음, 해상 풍랑에 각별한 주의가 필요하다.

동해상에 자리한 저기압의 영향으로 18일 밤부터 19일 새벽까지 강원북부동해안·산지에 비나 눈이 예상된다.


서울의 경우 적설이 기록되지 않거나 0.1㎝ 미만에 그치는 '눈 날림'이 예상되는 이유도 북쪽에서 내려오는 차고 건조한 공기 때문에 대기 하층이 건조하리라 전망되기 때문이다. 중층에서 떨어지는 눈과 비가 하층을 통과하는 과정에서 증발할 것으로 예상된다.


19일 예상 적설은 울릉도와 독도 1~5㎝, 강원산지 1~3㎝, 강원내륙·북부 동해안과 충청·전북 1㎝ 안팎, 경기 동부·경기남서부·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 1㎝ 미만이다. 강수량은 울릉도와 독도 5~10㎜를 제외하면 1㎜ 안팎 또는 미만 정도 기록될 전망이다.

20일부터 25일까지 서울의 최저기온은 -10도 밑으로 뚝 떨어질 전망이다.


20일 전국 아침 최저기온은 -17∼-3도, 낮 최고기온은 -4∼6도일 것으로 예상되며 21일은 -16∼-5도와 -6∼3도로 예상된다. 22일은 아침 기온이 -15∼-7도, 낮 기온이 -4∼3도겠으며 23∼24일은 -14∼-3도와 -2∼5도겠다. 25일부터 28일까지는 아침 기온이 -13∼0도, 낮 기온이 -3∼7도일 것으로 예보됐다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
