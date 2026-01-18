본문 바로가기
포항시·건축사회 맞손… 재난 피해 주민 ‘집 걱정’ 덜어준다

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.18 12:12

포항시-지역 건축사회, 재난 피해 주택 신축 지원을 위한 업무협약 체결

‘재난으로 무너진 소중한 보금자리, 포항시와 지역 건축사가 함께할 것’

재난 피해 주민의 주거 불안을 덜기 위해 포항시와 지역 건축사회가 손을 맞잡았다.


포항시는 지난 16일 시청 중회의실에서 재난 피해 주택 신축 지원을 위해 포항지역 건축사회(회장 하정수)와 업무협약을 체결했다.

포항시는 16일 재난 피해 주택 신축 지원을 위해 포항지역 건축사회와 업무협약을 체결했다. 포항시 제공

포항시는 16일 재난 피해 주택 신축 지원을 위해 포항지역 건축사회와 업무협약을 체결했다. 포항시 제공

이번 협약은 집중호우, 산불, 지진 등 향후 발생할 수 있는 재난으로 피해를 본 주택의 복구를 지원해 피해 주민의 경제적 부담을 완화하고, 안정적인 주거환경을 신속히 조성하기 위해 마련됐다.

양 기관은 향후 재난 발생 시 피해 주택을 대상으로 신속한 복구가 이뤄질 수 있도록 사전 지원 체계를 구축하고, 주택을 신축하는 피해 주민에게는 설계와 감리비를 최대 50% 수준으로 감면해 혜택을 제공할 예정이다. 또 건축 인허가 절차가 원활하고 신속하게 진행될 수 있도록 적극 협력할 계획이다.


이강덕 시장은 "이번 협약을 통해 재난으로 피해를 본 주민들의 주거 안정에 큰 도움이 되길 기대한다"며 "아름답고 안전한 포항을 만들어 가는 데 건축사 여러분의 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.


이에 포항지역 건축사회는 "회원 건축사들의 전문성을 바탕으로 피해 주민들이 안정적인 일상으로 조속히 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
