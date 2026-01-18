서울시, 올해 전기차 2만2526대 보급… 신차 '10%' 전기차로

전환지원금 130만원 신설, 보조금 인상

서울시가 2026년 총 2만2526대의 전기차를 보급한다. 올해는 전기차 전환지원금 신설, 중·대형 화물차 및 소형 승합차 지원 확대를 통해 전기차 전환에 속도를 내기로 했다.

18일 서울시에 따르면 올해 서울시의 전기차 보급량은 민간 보급 기준 ▲승용 1만5019대 ▲택시 1200대 ▲승합 202대 ▲화물 1754대 등이다. 이외 공공 보급 117대를 포함한 총 2만2526대로 지난해 보급량(1만9081대)보다 3500여대 많다.

사진은 전기차 충전소 모습.

올해 서울시는 내연기관차에서 전기차로의 전환 촉진을 위해 올해 전환지원금(최대 130만원)을 신설하고 차종별 맞춤형 추가 지원 방안을 마련해 구매 부담을 낮출 계획이다. 또한 충전 속도, 주행거리, 배터리 효율 등 성능이 우수한 전기차에는 보조금을 우대 지원해 제조사의 기술혁신과 자율적인 가격 인하를 유도한다는 계획이다.

서울시의 전기차 누적 보급량도 12만대를 넘어섰다. 지난해 신규 등록대수의 7.9%, 서울시 전체 자동차 등록대수 기준 3.4%에 해당하는 물량이다. 전기차 보급에 따른 온실가스 감축효과는 약 22만t CO2eq로 이는 연간 소나무 약 158만 그루를 심는 것에 맞먹는 효과다.

서울시는 전기차를 구매한 시민들이 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 충전·안전 인프라도 지속 확충하고 있다. 지난해까지 총 8만여기를 구축하는 한편 공동주택 등을 대상으로 열화상 카메라와 CCTV를 활용한 화재조기감지시스템 등 전기차 화재 예방 안전시설 지원 사업도 추진했다.

전기승용차는 차량 가격과 보급 대상에 따라 최대 754만원까지 보조금을 지원한다. 전환지원금과 각종 추가 보조금을 합하면 시민들이 받을 수 있는 혜택은 더 늘어난다. 올 1월 1일 이후 기존 내연기관차를 처분하고 전기차(승용·화물)를 구매하는 개인에게는 전환지원금으로 국비 100만원과 시비 30만원을 더해 최대 130만원을 추가 지원한다.

차상위 이하 계층과 청년 생애 최초 전기차 구매자에게는 국비 지원액의 20%를 추가 지원하고 다자녀 가구는 자녀 수에 따라 최대 300만원까지 추가 지원할 방침이다. 택시는 승용차 보조금에 더해 택시 전용 보조금 250만원(국비 192만원, 시비 58만원)을 추가 지원한다. 또한 운행거리가 긴 점을 고려해 배터리 보증기간이 5년 또는 35만km 이상인 경우 시비 10만원을 추가 지원한다.

전기화물차는 기존 소형(1t 이하) 중심에서 벗어나 올해부터 중·대형 화물차까지 지원 대상을 확대하며 소형 최대 1365만원, 중형 5200만원, 대형 7800만원까지 지원된다. 소형 전기화물차 중 생활권 중심으로 운행하는 택배차량에 대해서는 100만원(국비 지원액의 10%)을 추가 지원하고 기존 경유화물차 폐차 및 6개월 영업 요건이 폐지된다. 또한 제조·수입사가 차량 가격을 50만원 할인할 경우 시비 50만원을 추가 지원해 100만원을 지원받을 수 있으며, 택배차량의 경우 50만원을 더해 최대 150만원까지 추가 지원을 받을 수 있다.

이밖에 소형 승합차에 대한 지원도 확대한다. 전기승합차(버스)는 각각 최대 대형 승합 1억원, 중형 승합 7000만원, 소형승합 1950만원을 지원한다. 어린이 통학버스는 각각 최대 대형 1억4950만원, 중형 1억1050만원, 소형 3900만원까지 지원받을 수 있다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "전기차 대중화를 앞당기기 위해 지난해보다 보조금 혜택을 확대하고 화물·택시·버스 등 상용차 부문의 전환도 적극 추진하겠다"며 "이를 통해 탄소 감축과 대기질 개선을 동시에 달성해 시민들에게 보다 쾌적하고 살기 좋은 도시환경을 제공하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





