최휘영 장관 가수 임재범에게 공로패 "대중음악 발전에 헌신"

최휘영 문화체육관광부 장관이 40년간의 가수 생활을 마무리하는 임재범에게 공로패를 수여했다고 문체부가 18일 밝혔다.

최휘영 장관은 17일 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 '2025~2026 임재범 40주년 콘서트 나는 임재범이다' 현장을 찾아 40년간의 가수 생활을 마무리하는 가수 임재범에게 공로패를 수여했다.

최 장관은 공로패를 전달하며 "독보적인 예술가 정신과 울림을 주는 목소리로 대중음악 발전에 헌신했다"며 "특히 수많은 명곡을 통해 국민의 삶에 깊은 위로를 전하고, 대중문화예술의 위상을 높이는 데 크게 기여했다"고 감사의 인사를 전했다.





