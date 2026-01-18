본문 바로가기
최휘영 장관 가수 임재범에게 공로패 "대중음악 발전에 헌신"

박병희기자

입력2026.01.18 09:59

최휘영 문화체육관광부 장관이 40년간의 가수 생활을 마무리하는 임재범에게 공로패를 수여했다고 문체부가 18일 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 17일 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 '2025~2026 임재범 40주년 콘서트 나는 임재범이다' 현장을 찾아 임재범에게 공로패와 꽃다발을 전달하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 장관은 17일 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 '2025~2026 임재범 40주년 콘서트 나는 임재범이다' 현장을 찾아 40년간의 가수 생활을 마무리하는 가수 임재범에게 공로패를 수여했다.


최 장관은 공로패를 전달하며 "독보적인 예술가 정신과 울림을 주는 목소리로 대중음악 발전에 헌신했다"며 "특히 수많은 명곡을 통해 국민의 삶에 깊은 위로를 전하고, 대중문화예술의 위상을 높이는 데 크게 기여했다"고 감사의 인사를 전했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
