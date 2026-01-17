이희덕 창원국가산업단지 미래경영자클럽 회장 취임

경남 창원국가산업단지 미래경영자클럽은 그랜드머큐어 앰버서더 창원에서 '2026년도 정기총회 및 회장 이·취임식'을 가졌다.

창원국가산업단지 미래경영자클럽 이희덕 회장 취임 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

지난 15일 열린 행사에는 창원특례시 심동섭 경제일자리국장을 비롯해 창원국가산단 내 주요 기업 경영인 및 유관기관 관계자 등 80여명이 참석해 자리를 빛냈다.

지난 2022년부터 제3대와 4대 회장을 역임하며 클럽의 활성화와 차세대 경영인들의 네트워크 강화에 헌신한 임진영 회장이 이임하고, 이희덕 신임 회장이 제5대 회장으로 취임하며 본격적인 임기를 시작했다.

특히, 이날 행사에서는 평소 투철한 사명감과 기업가 정신으로 지역 산업 경쟁력 강화와 지역경제 발전에 기여한 공로를 인정받아 ▲이종화 대경정밀 대표이사) ▲이희덕 한국교정기술센터 부사장 ▲천현욱 해암테크 팀장 3명이 창원특례시장상을 수상하는 영예를 안았다.

심동섭 창원특례시 경제일자리국장은 "지난 임기 동안 미래경영자클럽을 훌륭히 이끌어주신 임진영 회장님의 노고에 감사드린다. 새롭게 취임한 이희덕 회장님께도 축하의 말씀을 전한다"며 "우리 시 또한 미래 경영인들이 혁신적인 경영 활동을 펼칠 수 있도록 기업하기 좋은 환경 조성과 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편, 창원국가산업단지 미래경영자클럽은 창원국가산단 내 가업 승계 경영인 및 젊은 CEO들로 구성된 단체로, 경영 역량 강화와 정보 교류를 통해 지역 산업의 지속 가능한 성장을 도모하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>