"오만가지 호들갑 중 '두쫀쿠'가 역대 최고…유행 끝내겠다" 주우재 소신 발언

유튜브서 먹방하면서 너스레

"6000원 넘으면 가심비 떨어져"

모델 겸 방송인 주우재가 최근 대유행 중인 '두바이 쫀득 쿠키'(두쫀쿠)에 대해 소신 발언을 내놓아 화제다.

16일 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 '두쫀쿠 유행을 끝내러 왔습니다. 두쫀쿠 ASMR, 두쫀쿠 만들기, 두바이 초코 디저트 먹방'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 주우재는 두쫀쿠 디저트를 맛보기에 앞서 "오만 가지 호들갑을 다 봤지만 (두쫀쿠가) 역대 최고인 것 같다"는 말로 두쫀쿠 열풍을 꼬집었다.

모델 겸 방송인 주우재가 "'두쫀쿠 유행을 끝내겠다"고 말하고 있다.

이어 주우재는 두쫀쿠의 값비싼 가격에 먼저 일침을 가했다. 그는 "지금 보니까 가게별로 5000원에서 8000원대 제품은 거의 품절"이라며 "개당 1만4000원짜리도 봤다. 사람들이 이성이 있어서 그런지 그건 품절이 아니더라"고 말했다. 그러면서 "솔직히 궁금하지도 않아서 안 먹고 버려도 된다"며 "호들갑은 호들갑이고 콘텐츠는 콘텐츠니까 경험은 해보겠다"고 말했다. 주우재는 "오늘은 최대한 맛없게 먹어서 유행을 끝내겠다"고 말하며 두쫀쿠 먹방을 시작했다.

여러 디저트를 맛본 주우재는 "제가 볼 땐 5900원. 오늘 보니 5000원대까지는 괜찮을 거 같다. 6000원 대가 되면 가심비가 떨어진다. 약간 납득이 안 된다"고 했다. 다음으로 직접 두쫀쿠를 만든 그는 "이제는 6000원이다. 이 정도 노고라면 시켜 먹는 게 나을 것 같다. 그냥 5900원까지는 시켜 드셔라"라고 덧붙였다.

두쫀쿠는 카다이프(가늘게 만든 중동 지역의 면)와 피스타치오 크림을 섞어 마시멜로로 동그랗게 감싼 쿠키 종류 디저트를 말한다. 손바닥보다 작은 크기에 가격은 5000~1만원대다. 디저트 치고는 부담스러운 가격이지만 오픈런과 조기 품절이 이어지고 있다. 실제로 인스타그램에서 '#두쫀쿠' 해시태그가 달린 게시물은 3만5000건을 넘는다.

'두쫀쿠' 열풍에 대해 외신도 보도에 나섰다. 최근 영국 BBC는 두바이의 초콜릿에서 영감을 받은 디저트가 한국에서 큰 인기를 끌고 있다고 보도했다. 피스타치오 스프레드, 카다이프, 마시멜로가 들어간 끈적하고 진한 쿠키가 한국에서 품귀 현상까지 보인다는 것이다.

BBC는 상점들이 쿠키를 단 몇 분 만에 수백 개씩 팔아치우고 있으며, 이러한 열풍으로 주요 재료 가격이 급등하고 있다고 전했다. 두쫀쿠는 지난해 9월 걸그룹 아이브의 장원영이 인스타그램에 사진을 올리면서 처음 인기를 얻었고, 현재 5000원에서 1만원 사이에 거래되고 있지만 강한 수요로 인해 가격이 상승할 것으로 예상된다고도 했다.

음식 평론가들은 두바이 쫀득 쿠키가 한국에서 성공한 이유로 '두껍고 밀도 높은 식감'을 들었다. 이에 대해 BBC는 "글로벌 디저트가 한국식 소비문화와 결합해 폭발적인 유행으로 확장된 사례"라고 짚었다.





김현정 기자



