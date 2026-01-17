"날 기만했다"…머스크, 오픈AI·MS 상대로 198조원 손배 청구

"비영리 원칙 저버리고 MS와 영리화"

기업가치 중 '권리 침해' 주장

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 오픈AI와 마이크로소프트(MS)를 상대로 최대 1340억달러(약 198조원)의 손해배상을 청구했다는 소식이 전해졌다.

블룸버그통신 등 외신은 16일(현지시간) 머스크 측 변호인단이 법원에 제출한 소장에서 오픈AI가 창업 당시 내세운 비영리 원칙을 버리고 MS와 제휴하면서 자신을 기만했다고 주장했다고 보도했다.

머스크 측은 2015년 오픈AI가 설립될 때 3800만달러를 기부했으며, 당시 샘 올트먼 CEO가 "구글 딥마인드에 맞서 인류의 이익을 위한 개방형 AI를 개발하겠다"고 자신에게 설명했다고 주장했다. 그러나 이후 오픈AI가 MS 투자를 통해 영리 기업으로 전환하며 초기 사명을 저버렸고, 그 과정에서 자신의 권리가 침해됐다고 밝혔다.

머스크 측은 오픈AI의 기업가치가 현재 5000억달러 규모로 평가되는 만큼 자신이 상당 부분의 권리를 가진다고 주장했다. 소장에는 금융경제학자 C. 폴 와잔의 추산이 포함됐으며, 이에 따르면 오픈AI의 부당이득액은 655억~1094억달러, MS의 몫은 133억~251억달러로 산정됐다. 머스크는 징벌적 손해배상도 청구할 계획이다.

머스크는 2018년 오픈AI 이사회에서 물러난 뒤 2023년 자체 AI 기업을 설립했다. 이후 2024년에는 올트먼 CEO의 영리화 전략을 두고 공개적으로 충돌하며 소송을 제기했다.

오픈AI는 성명을 통해 "머스크의 소송은 근거 없는 지속적인 괴롭힘"이라며 "법정에서 이를 입증하기를 기대한다"고 반박했다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



