"트럼프, 외교에 치우쳐 경제 등한시"…美유권자 과반 불만

세종=강나훔기자

입력2026.01.17 16:29

WSJ 조사서 53% "불필요한 해외 문제 고집"
경제 책임론도 58%로 높아

미국 유권자 과반이 도널드 트럼프 미국 대통령이 경제보다 외국 문제에 지나치게 매달리고 있다고 평가한다는 여론조사 결과가 나왔다.


월스트리트저널(WSJ)이 최근 등록 유권자 1500명을 대상으로 실시한 자체 조사에서 응답자의 53%는 트럼프 대통령이 이란·베네수엘라 등 해외 사안에 집중하느라 미국 경제를 희생시키고 있다고 답했다. 트럼프 대통령이 시급한 국가안보 위협에 대응하고 있다는 응답은 42%에 그쳤다.

트럼프 대통령의 경제 정책에 대한 불만도 두드러졌다. 응답자의 58%는 현 경제 상황의 책임이 트럼프 행정부에 있다고 답했으며, 조 바이든 전 대통령의 정책 때문이라고 답한 비율은 31%에 그쳤다. 트럼프 대통령이 "전임 정부로부터 엉망인 경제를 물려받았다"고 주장해온 논리가 유권자들에게 더 이상 설득력을 갖지 못하고 있다는 해석이 나온다.


정책 영역별 순평가 지수(지지 비율에서 비지지 비율을 뺀 값)는 물가 부문에서 -17%포인트, 경제 전반에서 -10%포인트로 나타나 부정 평가가 지지보다 더 높았다. 인플레이션을 포함한 생활경제 문제가 트럼프 대통령에 대한 불만으로 직결되고 있는 것으로 해석된다.


정당 구도에서는 민주당이 근소하게 우위를 보였다. 민주당 후보를 지지하겠다는 응답이 47%로 공화당 후보 지지(43%)보다 4%포인트 높았다. 다만 정당 호감도는 민주당이 더 열세였다. 민주당에 부정적 견해를 가진 비율은 58%로 긍정(39%)보다 19%포인트 높았고, 공화당의 경우 부정·긍정 격차는 11%포인트였다.

이번 조사는 지난 8~13일 진행됐으며 표본오차는 ±2.5%포인트다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
