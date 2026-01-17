본문 바로가기
중국 전력사용 첫 10조kWh 돌파…"미국의 두 배"

세종=강나훔기자

입력2026.01.17 15:31

EU·러·인도·日 합산보다 많아
서비스·생활 부문 수요 확대

연합뉴스

연합뉴스

인공지능(AI) 산업 확산으로 전력 생산 능력이 국가 경쟁력의 핵심 지표로 부상하는 가운데 중국의 지난해 전력 사용량이 사상 처음 10조 kWh를 돌파한 것으로 나타났다.


중국 국가에너지국은 17일(현지시간) 지난해 중국 전체 전력 소비가 전년보다 5.0% 증가한 10조3682억kWh에 달했다고 밝혔다. 단일 국가 기준 10조kWh 돌파는 처음이다.

관영 신화통신은 중국의 전력 사용량이 미국의 두 배 이상이며 유럽연합(EU)·러시아·인도·일본 4곳의 전력 사용량을 합친 것보다 많다고 전했다.


부문별로는 3차 산업 전력 소비가 전년 대비 8.2% 늘어난 1조9942억kWh, 도농 생활용 전력 소비는 6.3% 증가한 1조5880억kWh를 기록했다. 이 두 영역이 전체 전력 증가분의 50%를 차지하며 산업 구조 변화의 영향을 반영했다.


특히 배터리 충전 서비스업의 전력 사용은 전년 대비 48.8%, 정보전송·소프트웨어·정보기술(IT) 서비스업은 17.0% 증가해 3차 산업 수요 확대를 견인했다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

