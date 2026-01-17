'1박에 120만원' BTS 공연 앞두고 숙소들 바가지…李대통령도 "악질" 비판에 결국

부산시, 숙박업소 바가지요금 강력 대응

6월 BTS 공연 앞두고 들썩

시,QR 신고 시스템도 운영

부산시가 오는 6월 12~13일로 예정된 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 앞두고 지역 숙박업소가 과도한 요금을 물리는 '바가지요금' 논란이 확산하자 이에 강력히 대응하기로 했다.

17일 부산시는 관광객이 부당 숙박요금을 직접 신고할 수 있는 바가지요금 QR 신고 시스템을 운영한다고 밝혔다. 이 시스템은 국내외 관광객이 QR코드를 스캔해 바가지요금을 신고하면 한국관광공사를 통해 관할 자치단체와 관련 기관 등에 전달하는 방식이다.

부산시는 숙박업소 등에 이를 홍보하는 스티커와 포스터를 배부했고, 시 홈페이지에도 안내 배너를 게시했다. 이와 함께 시는 구·군과 합동점검반을 꾸려 다음 주부터 온라인 신고가 들어온 숙박업소 등을 상대로 현장을 확인하고 영업자 준수사항 등을 점검·계도할 예정이다. 만약 부당요금 징수, 예약조건 불이행 등 불공정 행위가 확인될 경우 호텔등급 평가에도 이를 반영할 방침이다.

이번 조치는 BTS 공연 기간 부산 지역 숙박요금이 급등한 데 따른 것이다. 공연이 열리는 기간 전후 해운대역 인근 숙소의 1박 요금은 약 60만~최대 120만원까지 치솟았다. 숙박 예약 플랫폼에서는 공연 당일 부산의 한 특급호텔 디럭스 더블룸 요금이 78만5000원으로 책정됐다. 이는 직전 주(29만8000원)나 다음 주(39만원)와 비교해 두 배 이상 높은 수준이다. 해운대의 한 유명 4성급 체인 호텔 역시 평소 30만원대이던 객실이 공연 당일에는 약 67만원에 판매됐다. 앞서 2022년 부산 엑스포 유치를 기원하며 열린 BTS 무료 콘서트 당시에도 숙박 요금 폭등 논란이 불거진 바 있다. 일부 숙소는 평소 요금의 최대 30배에 달하는 가격을 책정하려다 거센 비난을 받았다.

논란이 커지자 이재명 대통령은 전날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 BTS 공연 소식이 전해지며 부산 숙박업소의 가격이 최대 10배까지 폭증했다는 내용의 기사를 공유하면서 "시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포로 반드시 뿌리 뽑아야 한다"고 강조했다. 이어 "(바가지요금이 적발될 경우) 부당하게 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 조치해야 한다"고 덧붙였다.

부산시는 조만간 관련 기관이 참여하는 관광수용태세 점검회의를 개최해 숙박요금의 과도한 인상에 대한 대책을 심도 있게 논의할 계획이다. 또 BTS 공연 장소가 확정되는 대로 숙박업소 예약 쏠림을 없애기 위해 콘서트장과 대중교통 접근성이 좋은 숙박 밀집 지역을 사회관계망서비스(SNS) 등으로 안내할 예정이다.

박형준 부산시장은 "바가지요금 QR 신고 시스템 등으로 온라인 신고 접수와 현장점검을 적극적으로 실시해 불공정 숙박 거래 행위를 예방하고 관광수용태세를 철저하게 점검하겠다"면서 "부산시는 가용한 모든 행정력을 동원해 이번 콘서트의 성공 개최를 지원할 계획"이라고 말했다.





