美, 이르면 다음달 54년만의 달궤도 유인비행

'아르테미스 2단계' 임무 준비 시작

우주비행사 4명 열흘간 달궤도 비행

미국이 약 반세기 만에 우주비행사를 달에 보내는 '아르테미스' 계획의 2단계 임무를 이르면 내달 초 시도한다.

16일(현지시간) 미 항공우주국(NASA)은 '아르테미스Ⅱ(2단계)' 임무에 투입될 주력 로켓 '우주발사시스템(SLS)'을 17일 플로리다주 케네디우주센터 내 기체 조립 건물에서 39B 발사대로 옮긴다고 밝혔다. 무게가 약 5000t에 이르는 SLS 발사체는 한 시간에 약 1마일(1.6㎞)씩 옮겨져 발사대에 도달하는 데 최대 12시간이 걸린다.

NASA는 아르테미스 II 발사 가능 기간은 다음 달 6일부터 시작된다고 설명했다. 아르테미스 2단계 발사 책임자 찰리 블랙웰-톰슨은 "2월2일 SLS 로켓의 연료 주입 시험을 실행하고, 이 결과를 바탕으로 2월6일 발사 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다. 2월에 예정된 발사 가능 기간은 6~11일로, 이 기간에 발사가 이뤄지지 않으면, 3월 6~11일, 4월 1~6일 등으로 일정이 넘어가게 된다.

아르테미스 2단계 임무는 우주비행사 4명이 우주선을 타고 달 궤도를 선회한 뒤 돌아오는 약 10일간의 유인 비행이다. 미국이 달 궤도에서 유인 비행을 시도하는 것은 약 54년 만이다.

성공시 내년 우주비행사 달 착륙 시도

1972년 아폴로 17호 이후 약 반세기 만에 우주비행사를 달 표면에 착륙시키려는 아르테미스Ⅲ(3단계)에 앞서 로켓-우주선의 성능과 안전성을 실험하는 임무다. 아르테미스 2단계 임무를 계획대로 완수하면 2027년 또는 2028년에 우주비행사들의 달 착륙을 목표로 하는 3단계 임무가 시도될 예정이다.

미 언론은 아르테미스 2단계 임무의 지연 가능성을 제기했다.

항공우주 매체 스페이스닷컴은 "앞서 아르테미스 1단계 임무 당시 SLS는 연료 주입 문제와 수소 누출, 지상 인프라 처리 장애 등으로 발사가 6개월 넘게 지연된 바 있다"고 지적했다. 또 SLS와 오리온 우주선 자체에 대한 점검과 비행 시뮬레이션 등을 수행할 시간도 촉박하다고 짚었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



