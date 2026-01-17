지코, 성수동 건물로 52억 벌었다…"장기적 관점 투자 성공"

2018년 51억 매입 건물 현재 110억대

뚝섬역 인접·리모델링 등으로 가치 상승

래퍼 겸 프로듀서 지코가 보유한 서울 성수동 건물의 자산 가치가 매입 8년 만에 약 52억원 증가한 것으로 알려졌다.

17일 빌딩로드부동산 중개법인은 지코가 2018년 2월 성동구 성수동 소재 건물을 본인 명의로 48억 원에 매입했다고 밝혔다. 취득세와 중개 수수료 등을 포함한 실제 매입 원가는 약 51억원으로 추산된다.

지코는 매입 당시 약 30억원 규모의 대출을 활용한 것으로 파악된다. 등기부등본상 채권최고액은 36억원이며, 이는 일반적으로 실제 대출금의 약 120% 수준이라는 점을 고려한 추정치다.

해당 건물은 지하 1층~지상 4층 규모의 준공업 지역 건물로 연면적은 약 890.1㎡(260평)다. 지하 1층과 1층은 상가, 2~4층은 사무실 용도로 임대되고 있으며 1987년 준공된 후 2014년 리모델링을 거쳐 외관 및 내부 상태는 양호한 것으로 전해졌다.

인근 입지 여건도 긍정적인 요소로 꼽힌다. 건물은 지하철 2호선 뚝섬역에서 도보 3분 거리에 있어 임차 수요 확보 측면에서 경쟁력이 있다는 평가다.

현재 해당 건물의 시장 가치는 약 110억원 수준으로 평가된다. 시세 상승액은 매입가 대비 약 52억원이며, 최근 인근에서 준공 연도가 유사한 건물이 평당 약 1억 1000만원에 거래된 사례가 반영된 결과다. 빌딩로드부동산 관계자는 "대지면적 100평 기준으로 현재 가치는 110억원 수준으로 추산된다"고 설명했다.

관계자는 "지코의 경우 매입 당시 주변 시세 대비 다소 비쌌다는 평가도 있었지만 장기적 관점에서 접근한 것으로 보인다"며 "해당 지역이 당시 매매 사례가 많지 않았던 점 역시 고려 사항이었을 것"이라고 분석했다.

한편 배우 김민준도 해당 일대에서 투자 이익을 거둔 사례가 있다. 김민준은 2015년 인근 3층 건물을 13억2000만원에 매입해 2019년 20억4000만원에 매각, 약 4년 만에 7억2000만원의 시세차익을 거뒀다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



