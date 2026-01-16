본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]낮 기온 비교적 온화…미세먼지·짙은안개 주의

곽민재기자

입력2026.01.16 20:23

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

토요일인 17일은 전국이 평년보다 다소 온화한 날씨가 이어지겠다.


영상권 회복하며 포근해진 날씨. 연합뉴스

영상권 회복하며 포근해진 날씨. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아침 최저기온은 -7∼6도, 낮 최고기온은 2∼14도로 예보됐다.

새벽까지 경기북부내륙과 인천·경기남부서해안, 충남권에는 눈발이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.


수도권과 강원내륙·산지, 충청권, 전라권, 경북북부내륙, 경남내륙을 중심으론 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.


미세먼지 농도는 대전, 세종, 충북, 전라권, 부산, 대구, 경남, 제주에서 '나쁨', 나머지 권역에서 '보통' 수준이겠다. 다만 오전부터 청정한 북서 기류의 영향으로 중서부 지역부터 농도가 감소해 밤에는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 회복하겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200· 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

BTS 공연 앞두고 10배나 오른 숙박요금…李대통령 "악질 횡포 뿌리 뽑아야"

새로운 이슈 보기