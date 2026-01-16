[내일날씨]낮 기온 비교적 온화…미세먼지·짙은안개 주의

토요일인 17일은 전국이 평년보다 다소 온화한 날씨가 이어지겠다.

영상권 회복하며 포근해진 날씨.

아침 최저기온은 -7∼6도, 낮 최고기온은 2∼14도로 예보됐다.

새벽까지 경기북부내륙과 인천·경기남부서해안, 충남권에는 눈발이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

수도권과 강원내륙·산지, 충청권, 전라권, 경북북부내륙, 경남내륙을 중심으론 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 대전, 세종, 충북, 전라권, 부산, 대구, 경남, 제주에서 '나쁨', 나머지 권역에서 '보통' 수준이겠다. 다만 오전부터 청정한 북서 기류의 영향으로 중서부 지역부터 농도가 감소해 밤에는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 회복하겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200· 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



