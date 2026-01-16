본문 바로가기
[포토] 윤석열 전 대통령 선고에 쏠린 관심

강진형기자

입력2026.01.16 15:54

[포토] 윤석열 전 대통령 선고에 쏠린 관심
재판부가 윤석열 전 대통령에게 체포 방해와 국무위원 심의권 침해 등 혐의에 대해 1심 징역 5년을 선고한 16일 서울역 대합실에서 시민들이 생중계 재판을 보고 있다.





