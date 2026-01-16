본문 바로가기
李대통령, 21일 영빈관서 신년 기자회견…"대전환 위한 국정 구상 밝힐 예정"

임철영기자

송승섭기자

입력2026.01.16 15:48

신년 기자회견 주제 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'
90분 동안 진행, 내외신 기자 160여명 참석
민생경제·외교안보국방·사회문화 등 3개 분야 질의 응답
전문 유튜버 2명에게도 질문 기회

이재명 대통령이 오는 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 연다. 대통령 집무공간이 용산에서 청와대로 옮겨온 뒤 열리는 첫 공식 기자회견이다. 회견은 90분간 진행되며 내외신 기자 160명이 참석한다.

연합뉴스

연합뉴스

이규연 청와대 홍보소통수석은 16일 춘추관에서 브리핑을 열고 "신년 회견 슬로건은 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'"이라며 "2026년 '대도약 원년'을 맞아 대전환을 위한 국정 구상을 소상히 밝힐 예정"이라고 말했다.


이번 기자회견은 사전에 조율된 질문을 주고받는 이른바 '약속 대련' 없이 자유 질의응답 방식으로 진행된다. 질문은 이 대통령과 사회자가 지목하는 방식으로 이어지며, 민생경제·외교안보국방·사회문화 등 3개 분야로 나눠 질의응답이 이뤄진다.

경제 분야와 문화 분야에서 영상 콘텐츠를 제작하는 전문 유튜버 2명에게도 질문 기회를 주는 방안을 마련했다. 다양한 현장의 목소리를 반영하겠다는 취지라고 설명했다.


이번 신년 기자회견의 키 비주얼은 '국민과의 적극적인 소통을 만들어낼 대전환의 빛'을 상징하도록 했다. 이 수석은 "국민과의 소통을 한층 강화하겠다는 메시지를 시각적으로 담았다"고 밝혔다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
