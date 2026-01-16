본문 바로가기
새마을금고 비전2030위원회, 지역별 순회 설명회 개최

권재희기자

입력2026.01.16 13:50

15일부터 29일까지 전국 6개 권역에서 실시

15일 서울 강남구에 위치한 새마을금고중앙회 본부에서 열린 '새마을금고 비전2030위원회 전국 새마을금고 지역순회 설명회'에서 김종걸 위원장이 인사말을 하고 있다. 새마을금고중앙회

15일 서울 강남구에 위치한 새마을금고중앙회 본부에서 열린 '새마을금고 비전2030위원회 전국 새마을금고 지역순회 설명회'에서 김종걸 위원장이 인사말을 하고 있다. 새마을금고중앙회

새마을금고중앙회는 15일부터 오는 29일까지 전국 6개 권역에서 '새마을금고 비전2030위원회' 지역별 순회 설명회를 개최한다고 16일 밝혔다.


이번 설명회는 지난해 10월 출범한 '새마을금고 비전 2030위원회'의 경과사항을 공유하고, 중장기 발전 방향을 비롯 지역별 의견수렴을 하기 위해 마련됐다.

설명회는 ▲서울·경기·강원·인천 ▲제주 ▲광주전남·전북 ▲대전 세종·충남·충북 ▲대구·경북 ▲울산경남·부산 등 6개 권역으로 나눠 순차적으로 진행되며, 각 시·군·구 협의회 회장을 비롯해 관내 이사장 등이 참석할 예정이다.


이 자리에서는 ▲새마을금고 비전2030위원회 운영 취지 설명 ▲최종보고서 주요 내용 소개 ▲질의응답 및 의견수렴 등이 진행되며, 지역 현장의 다양한 의견을 향후 정책과 제도 개선 논의에 반영할 계획이다.


아울러 지역순회 설명회 기간 동안 새마을금고 및 중앙회 임직원을 대상으로 온라인 의견 수렴도 병행해 보다 폭넓은 현장 의견을 청취할 방침이다.

새마을금고중앙회 관계자는 "이번 설명회는 현장의 목소리를 직접 듣고, 실효성 있는 미래 전략을 구체화하기 위한 자리"라며 "조직 전반의 개선과 미래 혁신으로 이어지는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
