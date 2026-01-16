본문 바로가기
교보증권, 2026년 상반기 채용연계형 인턴사원 모집

송화정기자

입력2026.01.16 10:12

시계아이콘00분 21초 소요
교보증권은 2026년 상반기 채용연계형 인턴사원을 공개 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 채용은 디지털 전환(DX) 가속화 흐름에 맞춰 IT 부문을 대상으로 진행된다. 지원 자격은 4년제 대학 졸업자 및 졸업 예정자 또는 이에 준하는 역량을 갖춘 인재다.


채용 절차는 서류 전형, 필기시험, 실무 면접 순으로 진행되며 선발된 인원은 오는 3월부터 약 4주간 인턴십 과정을 수행하게 된다. 인턴십 수료 후에는 임원 면접을 거쳐 최종 선발자에 한해 정규직(5급)으로 채용할 예정이다.

지원서는 이달 30일까지 교보증권 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.


이경민 인사지원실장은 "IT 기술 역량을 바탕으로 미래 금융 환경의 변화를 이끌어갈 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

