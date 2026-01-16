본문 바로가기
"25% 반도체 관세는 1단계…추가발표 가능"

이승형기자

입력2026.01.16 10:20

"각국·기업과 협상 결과에 따라 추가 발표"

도널드 트럼프 미국 행정부가 전날 발표한 반도체 관세가 '1단계' 조치이며, 향후 더 큰 범위의 반도체 관세 발표가 있을 수 있다고 15일(현지시간) 로이터통신이 익명의 백악관 당국자를 인용해 보도했다.


도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

로이터통신에 따르면 익명의 백악관 당국자는 미 상무부가 전날 무역확장법 232조에 따라 부과하기로 한 25%의 반도체 관세는 '1단계'였다고 밝힌 뒤, 현재 각국 및 기업들과 진행 중인 협상에 따라 다른 발표들이 있을 수 있다고 했다. 이 당국자는 트럼프 대통령이 지난해 미국 내 반도체 생산 인프라 재건 의지를 보이며 미국에서 생산되지 않은 수입 반도체에 대해 "100% 관세"를 부과할 수 있다고 말한 사실을 거론했다고 로이터통신은 전했다.

전날 트럼프 대통령은 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 대만 TSMC에서 생산해 미국으로 반입한 뒤 중국으로 재수출하기로 한 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 'H200' 등에 대해 사실상의 '수출세'를 부과하겠다는 취지였다.


이와 동시에 백악관은 팩트 시트를 통해 "트럼프 대통령은 앞으로 가까운 시일 내에 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 더 광범위한 관세를 부과할 수 있으며, 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다"고 밝혔다. 관세 상쇄 프로그램은 미국의 반도체 생산과 공급망 특정 분야에 투자하는 기업에는 관세를 면제하거나 우대 관세를 적용하는 것이다.


결국 백악관 당국자가 전날 이 같은 발표 내용을 재확인하면서 '각국 및 기업과의 협상'을 거론한 것은 미국 내 반도체 생산 설비 투자에 나서는 기업들에 대한 관세 면제 또는 우대의 여지를 시사한 것으로 보인다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
