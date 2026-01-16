[포토] 경찰 차벽으로 가로막힌 서울중앙지법 출입구

윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 및 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 선고기일인 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원 출입이 통제되고 있다.







