[포토] '좌우로 나뉜 목소리'

강진형기자

입력2026.01.16 10:01

[포토] '좌우로 나뉜 목소리'
윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 및 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 선고기일인 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근 도로 중앙분리대 양옆으로 윤 전 대통령 지지자들과 처벌을 촉구하는 단체가 자리하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

