[속보]코스피 상승 출발…사상 첫 4800선 돌파

코스피가 16일 사상 처음으로 4800선을 돌파했다. 이날 코스피는 전 거래일보다 0.48% 오른 4820.66으로 거래를 시작했다.





