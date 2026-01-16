ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF, 순자산액 8000억 돌파

한국투자신탁운용은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 8000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 13일 종가 기준 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 순자산액은 8013억원으로 집계됐다. 지난해 12월 초 순자산액 7000억원을 돌파한 지 한달여 만에 거둔 성과다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 외형 성장은 최근 인공지능(AI) 반도체 업황에 대한 기대가 높아짐에 따라 개인 투자자들의 자금이 지속해서 유입된 결과로 풀이된다. 한국거래소에 따르면 최근 한 달간 개인 투자자들은 해당 ETF를 약 251억원어치 순매수했다.

높은 수익률 또한 자금 유입의 원인으로 꼽힌다. 펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 2022년 11월 15일 상장한 해당 상품의 누적 수익률은 435.91%에 달한다. 최근 1년 누적 수익률은 97.98%를 기록하며, 상품명에 '반도체'를 포함한 해외주식형 ETF(레버지리 제외)의 평균 수익률인 59.52%를 크게 상회하는 것으로 나타났다. 최근 3년 누적 수익률은 429.64%에 달한다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 반도체 산업의 4대 핵심 섹터인 ▲메모리 ▲비메모리 ▲파운드리 ▲반도체 장비 내 글로벌 1위 기업에 각각 약 20% 내외 수준으로, 총 80% 이상을 집중 투자한다. 현재 편입 종목 비중은 SK하이닉스(28.33%), ASML(20.55%), TSMC(17.24%), 엔비디아(15.55%) 순으로, AI 반도체 시장의 핵심 공급망을 모두 아우른다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "AI는 단순한 기술을 넘어 산업과 사회 전반을 재편하는 거대한 패러다임으로 자리 잡았다"며 "혁신을 가능하게 한 핵심 동력이 반도체"라고 설명했다.

이어 "ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 반도체 산업 내 4대 핵심 분야 1위 기업에 집중 투자하면서도 영역별 분산을 통해 변동성을 방어한 전략이 장기 성과로 입증되고 있다"고 말했다.

남 본부장은 "반도체 산업은 미래 성장성이 주목되는 업종인 만큼 장기 성장 가능성을 함께 누리고 싶다면 해당 상품이 좋은 선택지가 될 것"이라고 강조했다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



