SOL 미국배당 미국채혼합50, 순자산 3000억 돌파

신한자산운용은 'SOL 미국배당미국채혼합50 ETF' 순자산이 3000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

퇴직연금 계좌에서 활용도가 높은 채권혼합형 상품으로 자리 잡으며 순자산 증가세를 이어가고 있다. 지난해 순자산이 약 1300억원 이상 증가했다. 단기적인 테마성 자금 유입보다는 퇴직연금 계좌 내에서 투자자들이 적립식으로 꾸준히 매수한 결과로 풀이된다.

현재 기준 일반계좌와 은행 고객을 제외하면 60% 이상 퇴직연금 계좌를 통해 자금이 들어온 것으로 집계됐다. 개인연금을 포함하면 연금계좌 비중은 더 높아진다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "퇴직연금 계좌를 활용한 투자는 장기투자인 만큼, 장기 성장성과 안정성이 무엇보다 중요하다"며 "퇴직연금 내 안전자산 30%를 SOL 미국배당미국채혼합50으로 채울 경우 월중 배당을 통해 보다 풍성한 현금흐름을 기대할 수 있다"고 설명했다.

이어 "투자 성향과 목적에 따라 주식 비중을 최대 85%까지 높일 수 있어 공격적 성향의 투자자에게도 효율적인 대안이 될 수 있다"고 말했다.

SOL 미국배당미국채혼합50 ETF는 개인연금은 물론 퇴직연금(DC/IRP)에서도 100% 투자 가능한 상품이다. 미국배당 다우존스 지수와 미국 10년 국채에 5:5 비중으로 투자해, 배당성장주를 통한 안정적 현금흐름 추구와 미국 국채 편입을 통한 변동성 완화 효과를 동시에 고려하도록 설계됐다. 개별 상품 하나만으로도 미국 대표 주식, 미국 중기 국채, 달러 자산에 분산 투자하는 효과를 기대할 수 있다.

매월 중순 배당금을 지급하는 월배당 전략으로 운용되고 있어 대표 안전자산인 미국채와 달러 그리고 배당금을 통해 연금 포트폴리오의 변동성을 완화하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

신한자산운용은 퇴직연금 계좌에서 활용 가능한 채권혼합형 ETF 라인업을 지속해서 확대하고 있다. 미국 대표지수인 S&P500과 미국 10년 국채에 50:50 비중으로 투자하는 'SOL 미국S&P500미국채혼합50 ETF' 역시 퇴직연금 계좌 내 100% 투자가 가능한 상품으로, 퇴직연금 투자자 중심의 자금 유입을 바탕으로 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

김 총괄은 "투자 성향에 따라 SOL 미국배당 미국채혼합50과 SOL 미국S&P500미국채혼합50을 선택적으로 활용할 수 있다"며 "매월 지급되는 월배당을 통해 현금흐름을 확보하는 동시에 재투자 재원을 마련할 수 있다는 점도 장점"이라고 설명했다.





