한동훈 제명 일파만파…오세훈·안철수 "해결할 시간 있어"

국힘 윤리위 한동훈 제명 결정에 내홍 심화

오세훈 "공멸의 길…韓, 화해의 명분 줘야"

안철수 "무관함 입증하면 혼란 정리될 것"

국민의힘 중앙윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 결정을 두고 당내 갈등이 심화하는 가운데, 당 중진 인사로 분류되는 오세훈 서울시장과 안철수 의원이 각각 한 전 대표 스스로의 문제 해결을 촉구했다. 오 시장은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "국민의힘이 자숙·성찰을 보여야 할 때 분열과 충돌의 모습을 보이고 있다"며 "비정상의 길, 공멸의 길을 가는 것"이라고 운을 뗐다.

오 시장은 "특검이 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 날 윤리위는 한 전 대표 제명을 의결했다"며 "생경한 모습에 국민들은 참담함과 실망을 느끼는 것"이라고 말했다. 이어 "통합 우군인 이준석 전 대표를 억지로 쫓아내고 결국 무너지는 길을 가야 했던 뼈 아픈 교훈을 잊었는가"라며 "과거 단절에 주저함이 없어야 한다. 모든 세력을 통합해 오만한 거대 권력과 맞서야 한다"고 했다.

한 전 대표를 향해서는 "당원들이 납득할 설명을 해줘야 한다. 통합과 화해의 명분을 먼저 마련해 주시라"며 "장동혁 대표도 이제 멈추고 더 큰 리더십으로 당을 이끌어야 할 때"라고 강조했다.

안 의원도 같은 날 SNS에서 "윤리위가 당원 게시판 사건으로 한 전 대표 책임을 물어 제명 결정을 내렸다"며 "당 내홍이 더욱 심화하고 있지만, 여전히 한 전 대표에게 이 문제를 해결할 시간이 남아 있다고 생각한다"고 진단했다.

그는 "여론조작 계정으로 지목된 IP 주소, 즉 가족 5인 명의로 1400개 게시글이 작성된 2개 IP 주소가 한 전 대표와 무관함을 스스로 입증하면, 지금 혼란은 바로 정리될 수 있다"고 주장했다. 또 "한 전 대표 스스로 자신과 관련된 IP 주소를 서버 업체에 제시하라"며 "이 문제는 음모와 적대, 감정의 문제가 아니다. 근본적 사실로 확인할 수 있는 사안"이라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표는 15일 최고위원회의에서 "한동훈 전 대표에게 재심 신청 기회를 부여하기 위해 재심 기간까지 윤리위 결정에 대해 최고위에서 결정하지 않겠다"고 말했다.

국민의힘 중앙윤리위원회(위원장 윤민우) 14일 새벽 이른바 '당원 게시판 논란'에 연루된 한 전 대표에 대해 제명을 결정했다. 이는 국민의힘 당규에 명시된 4개 징계(제명, 탈당 권유, 당원권 정지, 경고) 중 가장 강력한 조치다. '당원 게시판 논란'은 지난 2024년 국민의힘 당원 게시판에 한 전 대표와 그의 가족 명의로 윤 전 대통령 부부를 비방하는 글이 집중적으로 올라왔다는 게 골자다. 이에 대해 장동혁 대표는 지난 13일 TV조선 유튜브 방송에서 "본질은 특정인의 여론 조작"이라고 지적한 바 있다.

이에 한 전 대표는 14일 국회에서 기자회견을 열고 윤리위 제명 결정과 관련해 "계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다. 국민 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"며 윤리위 재심 신청 의사는 없다고 밝혔다. 다만 장 대표는 15일 최고위원회의에서 "한 전 대표에게 재심 신청 기회를 부여하기 위해 재심 기간까지 윤리위 결정에 대해 최고위에서 결정하지 않겠다"며 재심 청구 기한인 오는 23일까지 제명 의결을 하지 않겠다고 밝혔다.





