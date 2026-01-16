본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

환율·부동산 우려에 기준금리 5연속 동결 [3분 브리프]

입력2026.01.16 08:00

시계아이콘00분 43초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①한은, 기준금리 연 2.50% 유지…환율·집값 우려에 5연속 동결
②삼성전자·SK하이닉스가 하드캐리…'불장'에 10대그룹 시총 '껑충'
③김앤장 1.7조 독주 속…'빅4 로펌'도 年 매출 4000억 시대

MARKET INDEX : Year to date
환율·부동산 우려에 기준금리 5연속 동결 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 반도체·금융주 강세에 일제 랠리

○TSMC 실적·투자 계획에 반도체주 상승

○깜짝 실적 낸 금융주·경기 민감 소형주도 강세

Top3 NEWS
■ "환율·집값·물가 우려" 1월 기준금리 동결…장기화 전망도
○15일 한은 금통위 기준금리 연 2.50% 동결
○외환당국 노력에도 재차 1400원 후반대 오른 환율
○여전한 부동산 기대 심리·고환율 물가 상승 압력 등 고려
■ 불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어
○10대 그룹 시총 합계 2668조원
○전년 말 대비 350조원 넘게 증가
○삼성·SK그룹 시총 합계만 200조 늘어
■ 김앤장 뺀 '빅4 로펌' 매출 모두 年 4000억원 시대
○빅4 로펌 모두 매출 성장… 'M&A' 로펌 역할 커져
○민·형사 송무에서'기업 자문'으로 체질 개선
○법무법인 세종 18% 성장…5위서→3위 점프
그래픽 뉴스 : 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개'
환율·부동산 우려에 기준금리 5연속 동결 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○커피전문점 10만개 시대

○저가 커피 가맹점 매출 1위 메가MGC커피

○가맹점 한 곳당 연평균 매출액 3억8000만

the Chart : 코스피 4700 뚫어도 '미국행'… RIA, 서학개미 사재기 멈출까
환율·부동산 우려에 기준금리 5연속 동결 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○국내 투자자 이달 美주식 3조원 순매수

○국내 자금 유입 1위 ETF도 美 추종 상품

○베일 벗는 국내시장 복귀계좌(RIA) 분수령

오늘 핵심 일정

국내


해외

06:00 미국 장기 해외자본순거래 (11월)

06:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수(12월)

16:00 독일 소비자물가지수(MoM) (12월)

18:00 이탈리아 소비자물가지수(MoM) (12월)

22:15 캐나다 주택착공건수(12월)

23:15 미국 산업생산(MoM) (12월)

23:15 미국 생산능력 이용률(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -1℃(4) ｜최고기온 : 5℃(3℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 나쁨
환율·부동산 우려에 기준금리 5연속 동결 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절' "올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'

인천공항서 '50만원' 날리고 펑펑 운 외국인…"올때는 괜찮았어요"

"엄마가 팔로우해서 부계정 팠다"...스마트폰 뺏자 뛰쳐나간 중학생 딸

고교학점제 개편안 의결…선택과목만 '출석률', 공통과목은 '성취율'까지 반영

새로운 이슈 보기