환율·부동산 우려에 기준금리 5연속 동결 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①한은, 기준금리 연 2.50% 유지…환율·집값 우려에 5연속 동결

②삼성전자·SK하이닉스가 하드캐리…'불장'에 10대그룹 시총 '껑충'

③김앤장 1.7조 독주 속…'빅4 로펌'도 年 매출 4000억 시대

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 반도체·금융주 강세에 일제 랠리

○TSMC 실적·투자 계획에 반도체주 상승

○깜짝 실적 낸 금융주·경기 민감 소형주도 강세

Top3 NEWS

■ "환율·집값·물가 우려" 1월 기준금리 동결…장기화 전망도 ○15일 한은 금통위 기준금리 연 2.50% 동결

○외환당국 노력에도 재차 1400원 후반대 오른 환율

○여전한 부동산 기대 심리·고환율 물가 상승 압력 등 고려

■ 불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 ○10대 그룹 시총 합계 2668조원

○전년 말 대비 350조원 넘게 증가

○삼성·SK그룹 시총 합계만 200조 늘어

■ 김앤장 뺀 '빅4 로펌' 매출 모두 年 4000억원 시대 ○빅4 로펌 모두 매출 성장… 'M&A' 로펌 역할 커져

○민·형사 송무에서'기업 자문'으로 체질 개선

○법무법인 세종 18% 성장…5위서→3위 점프

그래픽 뉴스 : 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개'

○커피전문점 10만개 시대

○저가 커피 가맹점 매출 1위 메가MGC커피

○가맹점 한 곳당 연평균 매출액 3억8000만

the Chart : 코스피 4700 뚫어도 '미국행'… RIA, 서학개미 사재기 멈출까

○국내 투자자 이달 美주식 3조원 순매수

○국내 자금 유입 1위 ETF도 美 추종 상품

○베일 벗는 국내시장 복귀계좌(RIA) 분수령

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

06:00 미국 장기 해외자본순거래 (11월)

06:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수(12월)

16:00 독일 소비자물가지수(MoM) (12월)

18:00 이탈리아 소비자물가지수(MoM) (12월)

22:15 캐나다 주택착공건수(12월)

23:15 미국 산업생산(MoM) (12월)

23:15 미국 생산능력 이용률(12월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -1℃( ▼ 4 ℃ ) ｜최고기온 : 5℃( ▼ 3℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 나쁨｜오후 나쁨

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>